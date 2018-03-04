Трамп спровоцировал очередной скандал высказыванием о пожизненном правлении в США

Трамп выступал на закрытом мероприятии для доноров Республиканской партии во Флориде в субботу. Телеканал CNN получил запись его высказываний и расшифровал наиболее резонансные. При этом канал отмечает, что президент много шутил и смеялся по ходу вечера, передает Newsru.

Комментируя происходящее в Китае, Трамп заявил: Теперь он (действующий председатель КНР Си Цзиньпин) председатель на всю жизнь. Он смог это сделать. Может быть, и нам стоит попробовать сделать это когда-нибудь". (Цитата по "Интерфаксу".)

Кроме того, он вновь обратил внимание присутствующих на то, что его действия во время предвыборной кампании расследуют, а действия Хиллари Клинтон, выдвигавшейся от Демократической партии, - нет. Он обвинил в этом "испорченную систему", в которой пока "недостаточно правильных людей".

Резонансные комментарии Трампа вызвали немедленную реакцию в конгрессе. Член палаты представителей Ро Ханна заявил, что шутить с такими вещами нельзя: "Шутка это или нет, но говорить о пожизненном правлении наподобие Си Цзиньпина - самая антиамериканская вещь, которую мог допустить президент США. Джордж Вашингтон в гробу бы перевернулся". (Цитата по РИА "Новости".) Вашингтон - первый всенародно избранный президент США, считается одним из "отцов-основателей" современной американской демократии.