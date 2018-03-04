Трамп спровоцировал очередной скандал высказыванием о пожизненном правлении в США

Президент США Дональд Трамп вновь оказался под огнем критики - на этот раз из-за высказываний по поводу инициативы Китая об отмене ограничений по срокам правления для главы страны. В СМИ попали высказывания Трампа, где он хвалит Си Цзиньпина за такой подход, а потом добавляет: "Может быть, и нам стоит попробовать сделать так когда-нибудь". Оппоненты уверены, что "Джордж Вашингтон бы в гробу перевернулся", услышь он такое.
Трамп выступал на закрытом мероприятии для доноров Республиканской партии во Флориде в субботу. Телеканал CNN получил запись его высказываний и расшифровал наиболее резонансные. При этом канал отмечает, что президент много шутил и смеялся по ходу вечера, передает Newsru.
Комментируя происходящее в Китае, Трамп заявил: Теперь он (действующий председатель КНР Си Цзиньпин) председатель на всю жизнь. Он смог это сделать. Может быть, и нам стоит попробовать сделать это когда-нибудь". (Цитата по "Интерфаксу".)
Кроме того, он вновь обратил внимание присутствующих на то, что его действия во время предвыборной кампании расследуют, а действия Хиллари Клинтон, выдвигавшейся от Демократической партии, - нет. Он обвинил в этом "испорченную систему", в которой пока "недостаточно правильных людей".
Резонансные комментарии Трампа вызвали немедленную реакцию в конгрессе. Член палаты представителей Ро Ханна заявил, что шутить с такими вещами нельзя: "Шутка это или нет, но говорить о пожизненном правлении наподобие Си Цзиньпина - самая антиамериканская вещь, которую мог допустить президент США. Джордж Вашингтон в гробу бы перевернулся". (Цитата по РИА "Новости".) Вашингтон - первый всенародно избранный президент США, считается одним из "отцов-основателей" современной американской демократии.
На прошлой неделе ЦК Коммунистической партии Китая обнародовал проект предлагаемых поправок, важнейшая из которых - снятие временных ограничений для пребывания на своем посту председателя КНР; в настоящий момент по конституции лидер страны может находиться на посту не более двух пятилетних сроков подряд. Если поправки примут - ориентировочно, в середине марта - Си Цзиньпин сможет остаться у руля и после 2023 года, когда истекает его второй срок на высшем государственном посту.