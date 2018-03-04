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По данным сервиса "Яндекс.Расписание", pадерживают рейсы чаще всего в Шереметьево, а активнее всего отменяют - в Домодедово. "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны сообщили, что большинство задержек - кратковременные.

По данным на 10:00, в Шереметьево задержали 25 рейсов, в Домодедово - задержали 10 и 14 отменили, во Внуково по паре задержанных и отмененных рейсов.

Собеседник "Интерфакса" рассказал, что аэродромные службы работают безостановочно: "Взлетно-посадочные полосы, перроны и рулежки расчищались на протяжении всей ночи, расчистка продолжилась утром. Все самолеты перед вылетом обрабатываются противообледенительной жидкостью. Это провоцирует кратковременные задержкам рейсов, поскольку занимает до получаса дополнительного времени".

Длительных задержек рейсов продолжительностью более двух часов из-за непогоды утром в воскресенье нет, удалось избежать и уходов самолетов на запасные аэродромы, сообщил он.

Снегопад, который начался в Москве в воскресенье, 4 марта, продлится почти сутки, предположил в интервью РИА "Новости" специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец. По его оценке, снегопад "пойдет на убыль лишь в утренние часы понедельника". Тишковец полагает, что воскресенье может стать самым снежным 4 марта за последние 68 лет наблюдений.

Выпала пятая часть месячной нормы осадков

За минувшую ночь в Москве выпало около 20 процентов месячной нормы осадков, которая в марте составляет 34 миллиметра, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Гидрометцентра России. К утру воскресенья, 4 марта, высота сугробов в районе базовой городской метеостанции на ВДНХ достигла 47 сантиметров.

Снег продолжит идти и на протяжении всего воскресенья. Как ожидается, к вечеру прирост снежного покрова в городе может составить еще от 4 до 6 сантиметров.

Отметим, что сегодня с 9:00 до 21:00 в городе действует штормовое предупреждение. По информации синоптиков, ожидаются снегопады, гололедица, метель, снежные заносы, а также сильный ветер с порывами в 15 метров секунду и выше.

В мэрии традиционно заверяют, что держат ситуацию под контролем. "Коммунальные службы переведены в круглосуточный режим работы, на улицах задействовано порядка 10 тысяч единиц специализированной техники", - цитирует агентство "Москва" заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Чиновник сообщил, что спецтехника проводит регламентные работы по сплошному прометанию улично-дорожной сети, тротуаров, пешеходных зон, зон парковочного пространства с последующей противогололедной обработкой. "Под особый контроль взята уборка от снега мест массового скопления людей, подходов к станциям метро, остановкам общественного транспорта, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - добавил представитель мэрии.