В Италии начались парламентские выборы: коалиция Берлускони против «5 звезд»

По данным МВД, выполняющего функции избиркома, к урнам приглашаются чуть более 46,5 млн граждан. Возрастной ценз на выборах отличается. Голосовать за кандидатов в нижнюю палату парламента (палату депутатов) имеют право все избиратели, достигшие совершеннолетия. За кандидатов в верхнюю палату (сенат), могут высказаться лишь избиратели старше 25 лет, передает Newsru.

Одновременно с голосованием на парламентских выборах проходят выборы губернаторов и администраций двух крупнейших областей: северной Ломбардии и столичной Лацио.

Итальянцам предстоит выбрать 630 депутатов и 315 сенаторов. Для прохождения в законодательный орган необходимо преодолеть трехпроцентный барьер. Для последующего формирования правительства партии или коалиции необходимо набрать не менее 40% голосов, чтобы обладать парламентским большинством. Подсчет осуществляется на основании смешанной системы с учетом списков партий и кандидатов-одномандатников.

По данным опросов общественного мнения, ни одна из политических сил не преодолеет 40-процентный барьер. При этом фаворитом считается правоцентристская коалиция в составе партии "Вперед, Италия" бывшего премьер-министра и ветерана итальянской политики Сильвио Берлускони, "Лиги" Маттео Сальвини и "Братьев Италии" Джорджи Мелони.

Наибольшее число голосов из партий, выступающих вне коалиций, судя по данным опросов, получит антисистемное "Движение "5 звезд" (около 30%). Правившая до сих пор Демократическая партия (ДП) набирает, согласно прогнозам, чуть более 20%.