Фото: в Пярнумаа пожар уничтожил дом

Вчера вечером в Пярнумаа, в деревне Рейу огонь уничтожил дом, передает Pärnu Postimees.
Вчера в 17.42 Центр тревоги получил сообщение, что в Пярнумаа, в волости Хяэдемеэсте, в деревне Рейу говорит жилой дом.
Звонивший сообщил, что ни один человек не находится в опасности.
Первыми на место происшествия прибыли две пярнуские спасательные команды и команда Хяэдемеэсте.
Спасатели тушили пожар и вынуждены были вскрывать конструкции, чтобы найти очаг возгорания.
По словам дежурного пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра Пирет Сейре, прежде всего, горела построенная из различного материала пристройка размером 5x14 метров. Расположенные на первом этаже баня и прихожая сильно пострадали. К счастью, огонь не перекинулся на чердак и крышу.
По ее словам, вышла из строя электропроводка здания. Хозяин дома обнаружил пожар, когда пошел во двор, чтобы узнать причину поломки проводки, и увидел в окне бани языки пламени.
Точные причины возгорания выясняются.