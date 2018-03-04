Фото: в Пярнумаа пожар уничтожил дом

Вчера в 17.42 Центр тревоги получил сообщение, что в Пярнумаа, в волости Хяэдемеэсте, в деревне Рейу говорит жилой дом.

Звонивший сообщил, что ни один человек не находится в опасности.

ФОТО: Lääne päästekeskus

Первыми на место происшествия прибыли две пярнуские спасательные команды и команда Хяэдемеэсте.

Спасатели тушили пожар и вынуждены были вскрывать конструкции, чтобы найти очаг возгорания.

По словам дежурного пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра Пирет Сейре, прежде всего, горела построенная из различного материала пристройка размером 5x14 метров. Расположенные на первом этаже баня и прихожая сильно пострадали. К счастью, огонь не перекинулся на чердак и крышу.

ФОТО: Lääne päästekeskus

По ее словам, вышла из строя электропроводка здания. Хозяин дома обнаружил пожар, когда пошел во двор, чтобы узнать причину поломки проводки, и увидел в окне бани языки пламени.