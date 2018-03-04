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Хакеры охотились за документами немецкого МИД

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Хакер. Иллюстративное фото.

ФОТО: KACPER PEMPEL/REUTERS

Стали известны новые подробности хакерской атаки на немецкие министерства. Ее целью были документы МИД, а взлом произошел через онлайн-курсы для дипломатов, сообщает dw.com.

Целью хакерской атаки на сервера немецкого правительства, в осуществлении которой подозревают российских хакеров, являлись документы немецкого министерства иностранных дел. Об этом в субботу, 3 марта, пишет Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, проникновение в сервера немецкого МИД произошло через курсы повышения квалификации для немецких дипломатов, предлагаемые в форме дистанционного обучения в интернете, которые проводила Федеральная академия общественного управления - институт, находящийся неподалеку от Кельна.

Шпионские программы были обнаружены на компьютерах 17 сотрудников МИД разведкой дружественной страны, которая передала эту информацию Германии. Немецкая контрразведка попыталась выйти на след шпионов, но эта попытка была нейтрализована обнародованием информации о хакерской атаке.

Между тем эта атака может привести к изменениям в немецкой конституции. До сих пор все, исключая террористические, атаки на органы власти находились в компетенции земельных полицейских ведомств.

"Я опасаюсь, что большинство немецких земель ничего не могут противопоставить сложным кибератакам", - считает эксперт по внутренней политике СДПГ Буркхард Лишка. Не исключено, что полномочиями по предотвращению таких атак наделят федеральные органы.

В конце февраля стало известно о внедрении неизвестных кибершпионов в серверы министерства иностранных дел и Минобороны. При этом пострадала правительственная сеть Бонн - Берлин, которая считается хорошо защищенной. Взлом был совершен в конце 2016 года, обнаружен в конце 2017-го, локализован, но пока не ликвидирован.

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