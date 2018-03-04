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  • Фото и видео: жители Финляндии провели демонстрацию в поддержку депортируемых беженцев

Фото и видео: жители Финляндии провели демонстрацию в поддержку депортируемых беженцев

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ФОТО: instagram.com

Жители финского города Ловииса участвовали вчера в демонстрации за более гуманную иммиграционную политику.

Около 300 человек собралось вчера, 3 марта, в центре Ловииса на демонстрацию против депортации иракской семьи, передает Yle.

 

#lovisa #loviisa #migri

Публикация от Dan Henriksson (@dangeorg)

Ранее также власти города Ловииса высказались в поддержку иракской семьи из семи человек, которым угрожает депортация.

Иракская семья получила отказ в убежище, хотя они заверяют, что в Ираке их жизни угрожает опасность.

 

#loviisa #stopdeportations

Публикация от Jonna (@kissssanminttu)

В пятницу административный суд Хельсинки временно приостановил высылку семьи.

#loviisa #stopdeportation #love #righttolive

Публикация от @ jrotko

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