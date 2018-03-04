Фото и видео: жители Финляндии провели демонстрацию в поддержку депортируемых беженцев

Около 300 человек собралось вчера, 3 марта, в центре Ловииса на демонстрацию против депортации иракской семьи, передает Yle.

Ранее также власти города Ловииса высказались в поддержку иракской семьи из семи человек, которым угрожает депортация.

Иракская семья получила отказ в убежище, хотя они заверяют, что в Ираке их жизни угрожает опасность.

#loviisa #stopdeportations Публикация от Jonna (@kissssanminttu) Мар 3, 2018 в 6:52 PST