Фото и видео: жители Финляндии провели демонстрацию в поддержку депортируемых беженцев

4 марта 2018 г., 10:57
Жители финского города Ловииса участвовали вчера в демонстрации за более гуманную иммиграционную политику.
Около 300 человек собралось вчера, 3 марта, в центре Ловииса на демонстрацию против депортации иракской семьи, передает Yle.
Ранее также власти города Ловииса высказались в поддержку иракской семьи из семи человек, которым угрожает депортация.
Иракская семья получила отказ в убежище, хотя они заверяют, что в Ираке их жизни угрожает опасность.
В пятницу административный суд Хельсинки временно приостановил высылку семьи.