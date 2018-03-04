У мобильных операторов в Эстонии сократились расходы: повлияет ли это на счета клиентов?

ELASA снизила арендную плату за волоконно-оптический кабель в прошлом году минимум дважды на 10 процентов, а с 1 марта почти на 26,6 процентов. Postimees решил узнать у мобильных операторов, как подобное снижение затрат отразится на счетах клиентов. Telia и Elisa оставила вопрос без ответа, а Tele2 объяснил, что потребители изменений не заметят.

«Плата за мобильную услугу формируется из различных компонентов, из которых волоконно-оптический кабель ELASA — лишь одна маленькая часть расходов мобильных операторов. Поэтому для клиентов скидки, к сожалению, сделать невозможно», - сказал пресс-секретарь Tele2.

Он отметил, что снижение прейскуранта у ELASA даст возможность предприятиям больше использовать волоконно-оптический кабель, обеспечивая большую пропускную способность сети и увеличивая общую стабильности сети.