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  • У мобильных операторов в Эстонии сократились расходы: повлияет ли это на счета клиентов?

У мобильных операторов в Эстонии сократились расходы: повлияет ли это на счета клиентов?

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Мобильный телефон. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Scanpix

Хотя Эстонский фонд развития широкополосного интернета (ELASA) за последний год в несколько раз снизил  мобильным операторам арендную плату за сеть скоростного интернета EstWin, это не уменьшит счета клиентов.

ELASA снизила арендную плату за волоконно-оптический кабель в прошлом году минимум дважды на 10 процентов, а с 1 марта почти на 26,6 процентов. Postimees решил узнать у мобильных операторов, как подобное снижение затрат отразится на счетах клиентов. Telia и Elisa оставила вопрос без ответа, а Tele2 объяснил, что потребители изменений не заметят.

«Плата за мобильную услугу формируется из различных компонентов, из которых волоконно-оптический кабель ELASA — лишь одна маленькая часть расходов мобильных операторов. Поэтому для клиентов скидки, к сожалению, сделать невозможно», - сказал пресс-секретарь Tele2.

Он отметил, что снижение прейскуранта у ELASA даст возможность предприятиям больше использовать волоконно-оптический кабель, обеспечивая большую пропускную способность сети и увеличивая общую стабильности сети.

«Также мы сможем еще больше инвестировать и предлагать более качественные услуги», - говорит пресс-секретарь Tele2.

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