Германия избежала кризиса власти, Меркель остается канцлером

Меркель останется канцлером на четвертый срок, но союзники получат столько же министерских портфелей, сколько и ее партия, хотя на выборах показали значительно более скромный результат.

Социал-демократы (СДПГ) на прошлогодних выборах показали низкий результат в 20,5%. Тогда партия объявила, что намерена бойкотировать переговоры о создании правящей коалиции с блоком Меркель ХДС/ХСС. Тогда звучали предположения, что, будучи главной оппозиционной силой, СДПГ сможет рассчитывать на успех на следующих выборах через четыре годы. С другими партиями сторонникам Меркель договориться не удалось, и кризис усугублялся. Не исключались повторные выборы - а в них СПДГ пришлось бы участвовать с нынешними низкими рейтингами.

Были начаты новые переговоры о коалиции, и в начале февраля блок Меркель и социал-демократы согласовали новый коалиционный договор. Главной новостью при распределении должностей стал уход главы СДПГ Мартина Шульца со своего поста. В правительстве Меркель он должен возглавить министерство иностранных дел, хотя во время предвыборной кампании заявлял, что не согласится на такой расклад никогда.