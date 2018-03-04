Германия избежала кризиса власти, Меркель остается канцлером

В Германии согласована новая правительственная коалиция: к консерваторам во главе с Ангелой Меркель присоединяться социал-демократы, которые сразу после выборов заявляли о намерении уйти в оппозицию. Но с другими союзниками договориться не удалось, что поставило страну на грань правительственного кризиса, сообщает Newsru.com.
Меркель останется канцлером на четвертый срок, но союзники получат столько же министерских портфелей, сколько и ее партия, хотя на выборах показали значительно более скромный результат.
Социал-демократы (СДПГ) на прошлогодних выборах показали низкий результат в 20,5%. Тогда партия объявила, что намерена бойкотировать переговоры о создании правящей коалиции с блоком Меркель ХДС/ХСС. Тогда звучали предположения, что, будучи главной оппозиционной силой, СДПГ сможет рассчитывать на успех на следующих выборах через четыре годы. С другими партиями сторонникам Меркель договориться не удалось, и кризис усугублялся. Не исключались повторные выборы - а в них СПДГ пришлось бы участвовать с нынешними низкими рейтингами.
Были начаты новые переговоры о коалиции, и в начале февраля блок Меркель и социал-демократы согласовали новый коалиционный договор. Главной новостью при распределении должностей стал уход главы СДПГ Мартина Шульца со своего поста. В правительстве Меркель он должен возглавить министерство иностранных дел, хотя во время предвыборной кампании заявлял, что не согласится на такой расклад никогда.
Коалиционное соглашение предстояло утвердить членам Социал-демократической партии. В воскресенье СДПГ на конференции в Берлине рапортовала, что большинство ее членов одобрили создание "большой коалиции" с блоком Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза - сторонникам канцлера Ангелы Меркель. В голосовании приняли участие около 380 членов СДПГ, "за" высказались 66%.