Британец выжил после контакта с ЛЭП под напряжением в 11 000 вольт

Компания Electricity North West подробно описала инцидент на своем сайте.

Шторм Emma привел к падению дерева на одну из линий электропередач. Оператор компании получил телефонный звонок от инициативного жителя Моттрама - городка недалеко от Манчестера. Он пожелал помочь восстановить подачу энергии и лично решил убрать дерево. Оператору он позвонил, потому что почувствовал легкий "укол".

Крис Фокс, специалист ENW по чрезвычайным ситуациям, говорит, что добровольному, но неквалифицированному помощнику невероятно повезло: линия была под напряжением в 11 тысяч вольт. Компания ее немедленно отключила. "Удивительно, что он не умер", - комментирует Фокс.

По его оценке, выжить мужчине, имя которого не называется, позволила целая совокупность обстоятельств: его одежда, перчатки, обувь, а также тот факт, что свисавшая с проводов ветвь дерева, по-видимому, была абсолютно сухой.