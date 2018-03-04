Минкульт отказал русскоязычному журналу «Таллинн» в просьбе выделить 36 500 евро

В письме, направленном в минкульт, отмечается, что с 1995 года, когда журнал стал выходить уже в независимой республике, он не получает государственного финансирования, поэтому в редакции нет ни одного сотрудника, который получал бы зарплату, передает Rus.ERR.

По словам главреда журнала Нелли Мельц, развитие эстонской культуры и знакомство с ней на других языках, в том числе на русском, могло бы быть задачей государства, но сейчас эта важная работа возложена на плечи энтузиастов.

Она добавила, что периодически журналу помогает фонд "Капитал культуры", но это нерегулярная поддержка, к тому же часто на ходатайства издания приходят отрицательные ответы.