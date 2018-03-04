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Bидео

Видео: над Уралом пролетел огненный шар

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Метеорит. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Особо яркий болид, пролетевший ночью 3 марта над Уралом, попал на запись видеорегистратора в машине екатеринбуржца, передает Lenta.ru.

«Видна синяя вспышка, это говорит о высокой температуре, видимо, этот метеороид летел с высокой скоростью. Дробление тоже видно», — прокомментировал ролик инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

По его словам, в данном случае яркость вспышки сравнима с полной Луной, поэтому метеороид можно назвать суперболидом. «Такое явление в одной местности наблюдается раз в год, оно достаточно редкое», — добавил специалист.

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