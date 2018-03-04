Бэттмен: "Хотите участия НХЛ на Олимпиаде? Проводите хоккейный турнир на летних Играх"

Впервые в программе ОИ хоккей был представлен именно на летней Олимпиаде в 1920 году в бельгийском Антверпене. В 1998 году впервые НХЛ сделала паузу для участия в ОИ, а через 20 лет отказалась от поездки в Корею, мотивировав тем, что НХЛ необходимо заполнять паузу возникающую ввиду отстуствия соревнований в других профессиональных спортивных лигах США в феврале месяце. Лига и комиссар, борющиеся за каждый цент доходов, логично решили, что сумма компенсаций от МОК и ИИХФ недостаточна в сравнении с рекламными доходами НХЛ.

"Хоккей дебютировал на Олимпиаде в 1920 году, на летних Играх, - цитирует Sportsnet Бэттмена. - Нужно будет поговорить с хоккеистами, но думаю, они скажут, что хотят играть. Я готов их поддержать. Давным-давно я беседовал с тогдашним главой МОК Хуаном Антонио Самаранчем и спросил: "А как насчет летней Олимпиады?". Но тогда это ни к чему не привело. Когда я говорил об этом, это вызывало лишь насмешки."

Идея проводить хоккейный турнир на летних Играх при участии игроков из НХЛ выглядит здраво: практически в те же самые сроки НХЛ проводила свой турнир - Кубок мира, собиравший рекордные рейтинги по обе стороны океана.

Однако, позиция МОК в этом вопросе может быть и отрицательной: программа летних Игр и так уже очень насыщенна так, что МОК подумывает об исключении некоторых видов спорта, как, например, бокс и современное пятиборье. К тому же хоккейный турнир может отвлечь аудиторию от легкой атлетики и баскетбола, в которых, например, США занимают лидирующую позицию.