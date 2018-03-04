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Бэттмен: "Хотите участия НХЛ на Олимпиаде? Проводите хоккейный турнир на летних Играх"

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Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен

ФОТО: DARRYL DYCK/The Canadian Press/PA Images

Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен считает целесообразным проведение хоккейного турнира на летней Олимпиаде вместо зимней. Игры в Пхенчхане прошли без участия игроков НХЛ, впервые за 20 лет. Лига не договорилась с и ИИХФ, МОК и оргкомитетом и не стала делать паузу в сезоне.

Впервые в программе ОИ хоккей был представлен именно на летней Олимпиаде в 1920 году в бельгийском Антверпене. В 1998 году впервые НХЛ сделала паузу для участия в ОИ, а через 20 лет отказалась от поездки в Корею, мотивировав тем, что НХЛ необходимо заполнять паузу возникающую ввиду отстуствия соревнований в других профессиональных спортивных лигах США в феврале месяце. Лига и комиссар, борющиеся за каждый цент доходов, логично решили, что сумма компенсаций от МОК и ИИХФ недостаточна в сравнении с рекламными доходами НХЛ.

"Хоккей дебютировал на Олимпиаде в 1920 году, на летних Играх, - цитирует Sportsnet Бэттмена. - Нужно будет поговорить с хоккеистами, но думаю, они скажут, что хотят играть. Я готов их поддержать. Давным-давно я беседовал с тогдашним главой МОК Хуаном Антонио Самаранчем и спросил: "А как насчет летней Олимпиады?". Но тогда это ни к чему не привело. Когда я говорил об этом, это вызывало лишь насмешки."

Идея проводить хоккейный турнир на летних Играх при участии игроков из НХЛ выглядит здраво: практически в те же самые сроки НХЛ проводила свой турнир - Кубок мира, собиравший рекордные рейтинги по обе стороны океана.

Однако, позиция МОК в этом вопросе может быть и отрицательной: программа летних Игр и так уже очень насыщенна так, что МОК подумывает об исключении некоторых видов спорта, как, например, бокс и современное пятиборье. К тому же хоккейный турнир может отвлечь аудиторию от легкой атлетики и баскетбола, в которых, например, США занимают лидирующую позицию.

В 2019 году ИИХФ и НХЛ пообещали начать обсуждение участия хоккеистов из НХЛ на Олимпиаде в Пекине, НХЛ желает продвинуть свой бренд на китайском рынке, но в 2020 году Лигу, скорее всего, ожидают непростые переговоры с профсоюзом игроков - многие хоккеисты недовольны системой выплаты их контрактных денег, где кроме налогов еще и лига забирает в различные фонды до 20% годовой зарплаты. Возможно, в НХЛ  снова случится локаут, а, значит, обстоятельные переговоры с ИИХФ будут вестись за год до Олимпиады и есть большая вероятность, что и в Пекине игроков НХЛ любители хоккея не увидят.

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