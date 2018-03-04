Реформист: члены мэрии должны бесплатно работать в советах муниципальных фирм Таллинна

Оппозиционный депутат столичного горсобрания Антс Леэметс (Партия реформ) предлагает упразднить выплату компенсаций входящим в советы муниципальных предприятий и учреждений Таллинна членам мэрии. Горуправа такую инициативу не поддерживает. Окончательное слово - за депутатским корпусом, сообщает Rus.err.ee.
По словам Леэметса, участие членов горуправы в работе муниципальных фирм, фондов или некоммерческих организаций входит в число их рабочих обязанностей, а потому не требует отдельного вознаграждения.
Власти Таллинна с такой позицией не согласны. Как отмечает вице-мэр Айвар Рийсалу, ни Закон об организации местных самоуправлений, ни устав Таллинна не обязывают членов городской управы участвовать в работе советов основанных мэрией юридических организаций.
Окончательный ответ на вопрос о том, продолжать ли платить членам горуправы компенсации за занятость в советах, в четверг, 8 марта, на своей очередной сессии дадут депутаты Таллиннского горсобрания.