воскресенье, 4 марта 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка" Хели Адамович
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Реформист: члены мэрии должны бесплатно работать в советах муниципальных фирм Таллинна

Реформист: члены мэрии должны бесплатно работать в советах муниципальных фирм Таллинна

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Антс Леэметс.

ФОТО: Peeter Langovits

Оппозиционный депутат столичного горсобрания Антс Леэметс (Партия реформ) предлагает упразднить выплату компенсаций входящим в советы муниципальных предприятий и учреждений Таллинна членам мэрии. Горуправа такую инициативу не поддерживает. Окончательное слово - за депутатским корпусом, сообщает Rus.err.ee.

По словам Леэметса, участие членов горуправы в работе муниципальных фирм, фондов или некоммерческих организаций входит в число их рабочих обязанностей, а потому не требует отдельного вознаграждения.

Власти Таллинна с такой позицией не согласны. Как отмечает вице-мэр Айвар Рийсалу, ни Закон об организации местных самоуправлений, ни устав Таллинна не обязывают членов городской управы участвовать в работе советов основанных мэрией юридических организаций.

Окончательный ответ на вопрос о том, продолжать ли платить членам горуправы компенсации за занятость в советах, в четверг, 8 марта, на своей очередной сессии дадут депутаты Таллиннского горсобрания.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ