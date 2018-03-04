Реформист: члены мэрии должны бесплатно работать в советах муниципальных фирм Таллинна

По словам Леэметса, участие членов горуправы в работе муниципальных фирм, фондов или некоммерческих организаций входит в число их рабочих обязанностей, а потому не требует отдельного вознаграждения.

Власти Таллинна с такой позицией не согласны. Как отмечает вице-мэр Айвар Рийсалу, ни Закон об организации местных самоуправлений, ни устав Таллинна не обязывают членов городской управы участвовать в работе советов основанных мэрией юридических организаций.