Telia нарушила закон и изменила условия договоров клиентов?

В данном случае Telia не вносила изменений по содержанию ни в общие условия Telia Eesti AS, ни в Принципы использования данных. Поэтому условия договора не были изменены в одностороннем порядке.

В Принципы использования данных были внесены только редакционные поправки. Это было необходимо, поскольку с 14.02.2018 у клиентов Telia есть возможность дать Telia согласие на использование Данных в маркетинговых целях.

В отношении тех клиентов, которые сами решат дать согласие на использование Данных в маркетинговых целях, действуют новые содержащиеся в тексте о согласии условия.

Чтобы обеспечить лучшее понимание, Telia внесла редакционные поправки в Принципы использования данных, которые обращают внимание клиентов на эти детали (смотрите ниже выделенный курсивом текст).

Условия, связанные со всеми предлагаемыми Telia услугами связи, в том числе общие условия и пункты принципов использования данных, остаются прежними. Поэтому нет основания и необходимости выполнять требования Закона об электронной связи в связи с односторонними изменениями условий договора.

Изменения:

7. Использование Данных в маркетинговых целях

Положения настоящего пункта действительны в отношении Согласий, которые даны до 14.02.2018. В отношении согласий, которые даны начиная с указанной даты, действительны положения, содержащиеся в тексте согласия.

8. Отправка персональных предложений электронным способом

Положения настоящего пункта действительны в отношении Согласий, которые даны до 14.02.2018. В отношении согласий, которые даны начиная с указанной даты, действительны положения, содержащиеся в тексте согласия.