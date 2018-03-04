воскресенье, 4 марта 2018 г.
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Telia нарушила закон и изменила условия договоров клиентов?

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ФОТО: Žygimantas Gedvila/SCANPIX

Читая общие условия Telia для клиентов, выясняется, что они были изменены в связи с произошедшей две недели назад реформой защиты личных данных, но об этом клиентов не оповестили, как того требует закон. Postimees решил узнать у Telia, почему так произошло.

Вопросы возникли, поскольку в общих условиях Telia (их можно найти здесь) появилась запись, что «Общие условия в настоящей редакции вступают в силу 14.02.2018, тем самым делая недействительными редакцию Общих условий Telia Eesti AS, вступившую в силу 17.05.2017. К настоящей редакции Общих условий прилагаются Принципы использования данных, которые вступают в силу в отношениях Telia и Клиентов одновременно со вступлением в силу настоящей версии Общих условий и являются неотъемлемой частью Общих условий».

То есть 14 февраля были изменены общие условия и к ним были добавлены в большом объеме принципы использования данных.

Законодатель изложил процедуру внесения таких поправок в Статью 99 Закона об электронной связи, что «предприниматель должен предусмотренным в договоре способом уведомить конечного пользователя о намерении изменить договор услуги связи, по меньшей мере, за один месяц. Оповещение называется «Изменение договора» и в сообщении отмечаются изменяемые условия, конечный пользователь имеет право в случае несогласия с изменениями отказаться от договора без уплаты штрафа».

В итоге изменения были внесены, но Telia не оповестила об этом своих клиентов. Но была организована кампания, в ходе которой разыгрывался приз среди тех, кто согласиться с новыми правилами использования данных.

Директор юридического подразделения Telia Кристийна Маасик объясняет, что клиентов не оповестили, поскольку изменения были только редакционными:

В данном случае Telia не вносила изменений по содержанию ни в общие условия Telia Eesti AS, ни в Принципы использования данных. Поэтому условия договора не были изменены в одностороннем порядке.

В Принципы использования данных были внесены только редакционные поправки. Это было необходимо, поскольку с 14.02.2018 у клиентов Telia есть возможность дать Telia согласие на использование Данных в маркетинговых целях.

В отношении тех клиентов, которые сами решат дать согласие на использование Данных в маркетинговых целях, действуют новые содержащиеся в тексте о согласии условия.

Чтобы обеспечить лучшее понимание, Telia внесла редакционные поправки в Принципы использования данных, которые обращают внимание клиентов на эти детали (смотрите ниже выделенный курсивом текст).

Условия, связанные со всеми предлагаемыми Telia услугами связи, в том числе общие условия и пункты принципов использования данных, остаются прежними. Поэтому нет основания и необходимости выполнять требования Закона об электронной связи в связи с односторонними изменениями условий договора.

Изменения:

7. Использование Данных в маркетинговых целях

Положения настоящего пункта действительны в отношении Согласий, которые даны до 14.02.2018. В отношении согласий, которые даны начиная с указанной даты, действительны положения, содержащиеся в тексте согласия.

8. Отправка персональных предложений электронным способом

Положения настоящего пункта действительны в отношении Согласий, которые даны до 14.02.2018. В отношении согласий, которые даны начиная с указанной даты, действительны положения, содержащиеся в тексте согласия.

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