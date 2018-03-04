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Президент Кальюлайд освободила от должности двух судей

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Суд. Иллюстративное фото.

ФОТО: Aldo Luud / Õhtuleht

Президент Керсти Кальюлайд освободила от должности двух судей, основываясь на поданном ими заявлении. 

Глава государства освободила от должности судью Харьюского уездного суда Тийу Хииувяйна, последним рабочим днем которого назначено первое октября.

Также президент освободила от должности судью Пярнуского уездного суда Игоря Пютсэпа. Его последним рабочим днем назначено 31 декабря.

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