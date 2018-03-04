Президент Кальюлайд освободила от должности двух судей

Rus.Postimees.eeЭстонияПрезидент Кальюлайд освободила от должности двух судейПрезидент Кальюлайд освободила от должности двух судейRus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать4 марта 2018 г., 13:47Суд. Иллюстративное фото.ФОТО: Aldo Luud / ÕhtulehtПрезидент Керсти Кальюлайд освободила от должности двух судей, основываясь на поданном ими заявлении. Глава государства освободила от должности судью Харьюского уездного суда Тийу Хииувяйна, последним рабочим днем которого назначено первое октября.Также президент освободила от должности судью Пярнуского уездного суда Игоря Пютсэпа. Его последним рабочим днем назначено 31 декабря.судсудьиэстония