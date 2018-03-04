В Латвии у больных детей были украдены тысячи евро

Как сообщили агентству ЛETA в прокуратуре, один человек обвиняется в присвоении денег и легализации преступно нажитых средств, второй - в присвоении денег.

ФОИ в свое время заключил с «Латвийским центром аутизма» договор о проекте, за выполнение которого отвечал член правления этой организации.

Согласно договору «Латвийскому центру аутизма» была доверена реализация проекта, софинансируемого из средств Европейской экономической зоны «Уменьшение риска инвалидизации и социальной отверженности детей с аутизмом и нарушениями аутического спектра», в период с 1 ноября 2013 года по 31 октября 2015 года. В соответствии с договором ФОИ доверил «Латвийскому центру аутизма» 90% общих расходов по этому проекту.

Как сообщили агентству ЛETA в прокуратуре, один человек обвиняется в присвоении денег и легализации преступно нажитых средств, второй - в присвоении денег.

ФОИ в свое время заключил с «Латвийским центром аутизма» договор о проекте, за выполнение которого отвечал член правления этой организации.