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В Латвии у больных детей были украдены тысячи евро

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Ребенок. Иллюстративное фото.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Прокуратура передала в суд Латгальского предместья Риги уголовное дело, по которому два человека обвиняются в присвоении 13 259 евро из Фонда общественной интеграции (ФОИ), передает Rus.tvnet.

Как сообщили агентству ЛETA в прокуратуре, один человек обвиняется в присвоении денег и легализации преступно нажитых средств, второй - в присвоении денег.

ФОИ в свое время заключил с «Латвийским центром аутизма» договор о проекте, за выполнение которого отвечал член правления этой организации.

Согласно договору «Латвийскому центру аутизма» была доверена реализация проекта, софинансируемого из средств Европейской экономической зоны «Уменьшение риска инвалидизации и социальной отверженности детей с аутизмом и нарушениями аутического спектра», в период с 1 ноября 2013 года по 31 октября 2015 года. В соответствии с договором ФОИ доверил «Латвийскому центру аутизма» 90% общих расходов по этому проекту.

Как сообщили агентству ЛETA в прокуратуре, один человек обвиняется в присвоении денег и легализации преступно нажитых средств, второй - в присвоении денег.

ФОИ в свое время заключил с «Латвийским центром аутизма» договор о проекте, за выполнение которого отвечал член правления этой организации.

Согласно договору «Латвийскому центру аутизма» была доверена реализация проекта, софинансируемого из средств Европейской экономической зоны «Уменьшение риска инвалидизации и социальной отверженности детей с аутизмом и нарушениями аутического спектра», в период с 1 ноября 2013 года по 31 октября 2015 года. В соответствии с договором ФОИ доверил «Латвийскому центру аутизма» 90% общих расходов по этому проекту.

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