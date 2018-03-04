Учитель эстонского языка о беженцах: арабские мужчины — ленивые, постоянно списывают у женщин

«Это просто так интересно. У меня было шесть семей, из них четыре покинули Эстонию, но каждый раз появляются новые люди и новые истории. Они - иракские курды, сирийские курды или даже из разбомбленного Алеппо», - сказал Рийм в передаче «Утром с Анну» («Hommik Anuga»).

Рийм признает, что учить эстонский язык — дело добровольное, но если они хотят жить в Эстонии, им следует выучить местный язык. «Я видел одну семью, которые на самом деле не хотели. Для матери все сразу было плохо. Она потребовала у города Раквере сразу новые игрушки, стиральную машину и так далее. Они сразу уехали», - рассказывает Рийм.

По его словам, многие приехавшие к нам семьи уезжают из Эстонии. «В Германии лучше социальные пособия и там есть их община», - говорит он.

Рийм признается, что знакомые по-разному относятся к его работе. «Один сразу сказал, что учи их так, чтобы они сразу уехали. Черный юмор», - рассказывает Рийм, добавляя, что если эстонцы относятся к прибывшим беженцам хорошо, то и им проще приспособиться.

«Например, поджег женщины в Ласнамяэ. Хаким (ученик Рийма) сказал, что арабский мужчина не подожжет свою жену. Арабский мужчина любит свою жену. Хаким сказал, что этот мужчина сумасшедший и дурак», - говорит учитель.

По словам Рийма, у него интересная работа, но ему приходится сталкиваться со множеством вызовов. «Знаете, арабские мужчины — ленивы. Женщины всегда делают домашнюю работу, а мужчины приходят на урок и списывают у женщин. Стал проводить контрольные работы, ставлю оценки. Ой, как они хотят получать оценки. Арабы хотят, чтобы их хвалили», - делится опытом учитель.

Рийм сказал, что эстонский язык — тяжелый и за сто часов арабам его не выучить. Несколько месяцев назад государство решило увеличить количество часов до 300. «Я хочу, чтобы они смогли бы тут жить и не уезжали», - говорит Рийм.

По его словам, часто беженцы спрашивают, почему у эстонцев так мало детей. «Они спрашивают: "Вы не любите детей?"»