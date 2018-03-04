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Рейн Ратас не вернется в Рийгикогу как минимум до июня

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Рейн Ратас.

ФОТО: Erik Prozes

Испытывающий проблемы со здоровьем политик Рейн Ратас (Центристская партия) до июня продлил приостановление своих депутатских полномочий в Рийгикогу.

В конце этой недели Рейн Ратас (79) представил спикеру парламенту Эйки Нестору заявление, в котором по причине временной нетрудоспособности попросил продлить приостановление своих депутатские полномочий до 3 июня, передает Rus.Err.

Данное заявление было удовлетворено.

Замещать Рейна Ратаса в Рийгикогу продолжит Игорь Кравченко.

После того, как в декабре 2016 года Рейн Ратас в первый раз приостановил свои депутатские полномочия, возможность работать в Рийгикогу получил занимавший на тот момент пост вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу (1662 голоса), но он отказался идти в парламент. 

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