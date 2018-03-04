Рейн Ратас не вернется в Рийгикогу как минимум до июня

В конце этой недели Рейн Ратас (79) представил спикеру парламенту Эйки Нестору заявление, в котором по причине временной нетрудоспособности попросил продлить приостановление своих депутатские полномочий до 3 июня, передает Rus.Err .

После того, как в декабре 2016 года Рейн Ратас в первый раз приостановил свои депутатские полномочия, возможность работать в Рийгикогу получил занимавший на тот момент пост вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу (1662 голоса), но он отказался идти в парламент.