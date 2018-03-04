Русский сон, бессмысленный и беспощадный

«Русские сны», премьера которых состоялась 1 марта, сделаны по роману российского писателя Антона Понизовского «Обращение в слух» (именно так, с пробелом). Зимой 2010 года Понизовский и его помощница, сняв на одном из крытых рынков торговый павильон, зазывали в него мимохожих – и записывали с ними длинные многочасовые интервью, многие из которых вошли потом в роман, как говорят англичане, as is, без купюр. Именно эти исповедальные интервью – десяток-полтора из полусотни вошедших в книгу – и представлены в спектакле. Представляют их четыре актера: Татьяна Егорушкина, Татьяна Космынина, Леонид Шевцов (его 80-летию посвящен спектакль) и Игорь Рогачёв.

В поисках театральной потусторонности

Пересказывать монологи в рецензии, я полагаю, бессмысленно. Они достаточно разные – короткие и длинные, интересные и не очень. Прекрасная история стриптизера из музыкального военного училища – и потрясающая история врача в августе 1991 года (Игорь Рогачёв). Страшная история ностальгирующего по СССР работяги, который ненавидит Путина и «медвежонка его» и обещает: «Всех мочить будем не разбирая, что под руку попадет», – и еще более страшная история о предсмертном видении старца Антония Галичанина (Леонид Шевцов). Трогательная история женщины, которая не может вспомнить, какую песню завещал исполнить на своих похоронах ее отчим (Татьяна Егорушкина). Другая трогательная история – женщины, отец которой «стал наркоматик»: вырастил на участке коноплю на продажу и часть скурил сам (Татьяна Космынина)...

Герой Игоря Рогачёва: «Раньше ночью гуляли, и вечером, и чтобы кто-то кого-то убил? приставал?.. Хоть теперь говорят, что была там какая-то уравниловка – но люди были открытые... праздники веселей проходили... Все кончилось в девяносто первом году». ФОТО: Facebook Русского театра

По отдельности эти монологи замечательны каждый по-своему – как замечательна вообще любая история случайного купейного попутчика, который вдруг доверяется абсолютному незнакомцу. Неинтересных людей нет – это понятно (и банально).

Объединены исповеди тремя темами. Во-первых, все герои так или иначе деревенские, пусть и живущие в городе. Во-вторых, многие вспоминают, что при советской власти было куда лучше. В-третьих, то и дело возникает тема потустороннего мира: покойник, гномик под звук колокольчиков, еще какая-то сущность приходит и старается то ли предупредить о чем-то, то ли как-то иначе повлиять на посюстороннюю реальность.

Однако «Русские сны» – все-таки не о тоске по СССР, и не о деревенских корнях, и не о языческо-православном мистицизме. Вопрос в том, есть ли за вереницей монологов что-то такое, что превращает их совокупность в спектакль. Бьется ли в театральной потусторонности какая-то ценная мысль, есть ли там нечто, что связывает речи мужчин и женщин в единое целое?