Из-под пера классиков: серебро для россиян, победы для Казахстана и Финляндии

Победителям спринта дали отдых, Наталья Непряева подбирается к топ-10 общего зачета



Вчерашние героини женского спринта сегодня на старт не вышли по решению тренерских штабов сборных Норвегии и Швеции: уже в среду в Осло состоится очередной спринт и лидеры общего зачета, Майкен Касперсен Фалла и Стина Нильссон, которых разделяют всего 28 очков в зачете этой дисциплины будут снова соревноваться за Малый Кубок мира. 28 очков - ничтожная разница в баллах, достаточно Нильссон выиграть спринт в Осло, а Фалла занять третье место и уже шведка захватит перед последним этапом Кубка мира лидерство в этой дисциплине.

А вот в дистанционном и общем зачете расклады другие - там еще может норвежка Ингвилд Флухстад догнать напарницу по сборной Хейди Венг, да и судьба третьего место в общем тотале остается открытой: американку Джессику Диггинс может сместить с третьего места финка Криста Пярмякоски и, если сильно постарается, то австрийская лыжница Тереза Штадлобер. А за места в топ-10 борются сразу пять спортсменок, среди которых и Марит Бьорген, желавшая сегодня реабилитироваться за вчерашний неудачный спринт.

Гонку на 10 километров с раздельного старта сразу возглавила, к радости местной публики, Криста Пярмакоски, которая лидировала на всех промежуточных финишах, ей же в итоге и досталась победа, а вот второе место в заочной схватке оспаривали сразу четыре лыжницы: Кертту Нисканен из сборной Финляндии, норвежки Хейди Венг и Марит Бьорген и россиянка Наталья Непряева. Нисканен еще за полтора километра до финиша удерживала серебро, но на финише сил второму номеру сборной Суоми не хватило - Наталья Непряева и Марит Бьорген провели заключительный отрезок дистанции сильнее финской лыжницы и замкнули пьедестал. Хейди Венг к середине дистанции устала и со второго места опустилась на пятое, которое, правда, ее не сильно расстроило: Ингвилд Флухстад финишировала на восьмом месте.

Своим серебром Наталья Непряева упрочила лидерство в молодежном зачете Кубка Мира, где учитываются результаты гонщиков не старше 23 лет. Второе и третье место в этом табеле у женщин удерживают также россиянки Анастасия Седова и Юлия Белорукова. Седова пришла к финишу в "разделке" 11-й, а Белорукова была заявлена, но не стартовала.

Наталья Непряева после сегодняшнего успеха занимает 11-е место в общем зачете КМ, и претендует на места в топ-10, откуда может вытеснить Стину Нильссон - разрыв между лыжницами микроскопический - весго шесть очков.

Сборная Эстонии была представлена молодой гонщицей Лаурой Альба, занявшей 62-е место.

Для победы не хватило сил

У мужчин мог одержать первую победу на взрослом этапе Кубка мира россиянин Александр Большнунов. Как и Пярмякоски, Большунов лидировал после всех контрольных отрезков, где опережал казахстанца Алексея Полторанина, но не хватило сил молодому россиянину на последний километр гонки, где кроме отсуствующего Дарио Колоньи и Алекса Харви были собраны все ведущие гонщики лыжного мира. После отметки 6,5 километра Большунов выигрывал у Полторанина 12 секунд, но начинал подуставать - через три с половиной километра разрыв сократился вдвое, но Большунову могло хватить и шести секунд для своей первой победы. Kак и в Пхенчхане, виктория уплыла из рук у Большунова: Полторанин смог вложить в последний побег все силы и выиграл у россиянина на финише почти 10 секунд. Третьим пришел финн Ииво Нисканен.

Норвежцы окупировали с четвертой по седьмую строку протокола. Группу викингов замкнул Йоханнес Клебо, который еще раз показал, что "пятнашка" - не его дистанция. Проигрыш Полторанину составил чуть более одной минуты.

Набрав 80 очков в личной зачет Большунов упрочил свое второе место в молодежном зачете, где он опережает занявшего сегодня восьмое место Алексея Червоткина. В общем зачете Большунов остался на пятом месте и вряд ли сможет пододвинуть норвежско-канадский дуэт, Сундбю-Харви, который будет бороться вместе с Дарио Колоньей, которого рассчитываем увидеть в Осло, за второе-четвертое место общего зачета КМ.