Вот это ажиотаж! Новая ледовая трасса привлекла тысячи водителей, образовалась километровая очередь из машин

Вчера на остров Вормси отправились более 1300 автомобилей. Если посчитать, что в каждой машине было от двух до четырех человек, количество гостей в десятки раз превысило количество жителей острова.

Для того, чтобы попасть на ледовую трассу, водителям приходилось более часа стоять в очереди. Цепочка из автомобилей в полдень достигала километра.

Многие приехали посмотреть на ледовую трассу и посетить также основные достопримечательности острова.