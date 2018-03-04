Вот это ажиотаж! Новая ледовая трасса привлекла тысячи водителей, образовалась километровая очередь из машин

Открывшаяся в четверг ледовая трасса Рохукюла-Свибю привлекла огромное количество посетителей острова Вормси, пишет Postimees.
Вчера на остров Вормси отправились более 1300 автомобилей. Если посчитать, что в каждой машине было от двух до четырех человек, количество гостей в десятки раз превысило количество жителей острова.
Для того, чтобы попасть на ледовую трассу, водителям приходилось более часа стоять в очереди. Цепочка из автомобилей в полдень достигала километра.
Многие приехали посмотреть на ледовую трассу и посетить также основные достопримечательности острова.
Центр острова Вормси — деревня Хулло. В ожидании наплыва людей продавцы магазина «Хулло» заранее запаслись едой и напитками. Дневная продажа оказалось чуть ниже продаж на Иванову ночь.