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  • Вот это ажиотаж! Новая ледовая трасса привлекла тысячи водителей, образовалась километровая очередь из машин

Вот это ажиотаж! Новая ледовая трасса привлекла тысячи водителей, образовалась километровая очередь из машин Смотрите фото!

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Открывшаяся в четверг ледовая трасса Рохукюла-Свибю привлекла огромное количество посетителей острова Вормси, пишет Postimees.

Вчера на остров Вормси отправились более 1300 автомобилей. Если посчитать, что в каждой машине было от двух до четырех человек, количество гостей в десятки раз превысило количество жителей острова.

Для того, чтобы попасть на ледовую трассу, водителям приходилось более часа стоять в очереди. Цепочка из автомобилей в полдень достигала километра.

Многие приехали посмотреть на ледовую трассу и посетить также основные достопримечательности острова.

Центр острова Вормси — деревня Хулло. В ожидании наплыва людей продавцы магазина «Хулло» заранее запаслись едой и напитками. Дневная продажа оказалось чуть ниже продаж на Иванову ночь.

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