Ракетные эсминцы США покинули Черное море

В ходе пребывания в Черном море эсминец Carney заходил с визитом в болгарский порт Варна, а Ross - в румынский порт Констанца. Корабли также провели в море артиллерийские стрельбы. В Госдуме заявляли, что ракетные эсминцы "провоцируют Россию". О прохождении Carney Босфора сообщили турецкие информационные сайты.

Ракетные эсминцы оснащены системой противоракетной обороны Aegis. На их борту, помимо ракет-перехватчиков Standard-2", имеется, по меньшей мере, 56 крылатых ракет Tomahawk. В апреле 2017 с борта Ross был нанесен ракетный удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. По данным США, оттуда вылетел самолет с химическими боеприпасами, сбросивший их на мирных жителей в провинции Идлиб.

Источник "Интерфакса" заявлял, что силы и средства Черноморского флота следили за действиями ракетных эсминцев ВМС США во время их пребывания в Черном море. Непосредственное наблюдение за ними вели сторожевые корабли "Адмирал Эссен" и "Пытливый", задействованы были также средства радиотехнической разведки ЧФ.