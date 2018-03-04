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Посадку крупнейшего авиалайнера в шторм сняли на видео

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Авиалaйнер Airbus. Скриншот видео.

ФОТО: screenshot

В сети появилось видео посадки в аэропорту британского Бирмингема самолетов Airbus A380-800 авиакомпании Emirates. На кадрах запечатлены лайнеры, приземлившиеся в этой воздушной гавани 1 и 2 марта.

В подписи к ролику отмечается, что в эти дни в Бирмингеме была наименее благоприятная погода: снегопад и сильный ветер, вдобавок на взлетно-посадочной полосе образовалась слякоть, передает Лента.ру.

В конце февраля — начале марта в Великобританию пришел мощный холодный фронт, который в местной прессе назвали «Зверем с Востока». Обстановку усугубило то, что северо-восточный антициклон столкнулся с атлантическим штормом «Эмма», пришедшим с юго-запада.

Airbus A380 — крупнейший в мире пассажирский самолет. Лайнеры этого семейства способны совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15,4 тысячи километров.

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