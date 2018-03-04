Хотя землетрясение было с магнитудой 2,0 по шкале Рихтера, многие жители Ляэнемаа проснулись от страшного шума и треска. Своим опытом они поделились и в соцсетях в местной группе:

«В центре Хаапсалу около 3.20 был слышен сильных грохот, после чего дом вздрогнул и его начало как следует трясти».

«Я испугалась около половины четвертого утра после того, как посуда в секции в большой комнате начала дребезжать».

«Я был в Хаапсалу в 3.20, когда произошло землетрясение. Стоял на кухне и это чувствовалось и было слышно. Казалось, будто рядом кто-то взорвал бомбу».

По данным Института сейсмологии Университета Хельсинки, землетрясение произошло в ночь с субботы на воскресенье в 03.21 по эстонскому времени.