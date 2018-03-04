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В Эстонии произошло землетрясение Дополнено в 16:28!

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ФОТО: Helsingi Ülikooli seismoloogiainstituut

Сегодня ночью в Западной Эстонии произошло землетрясение, эпицентр которого был вблизи города Хаапсалу, в деревне Румму. Сейсмическую активность зафиксировал и Института сейсмологии Университета Хельсинки, передает Postimees.

Хотя землетрясение было с магнитудой 2,0 по шкале Рихтера, многие жители Ляэнемаа проснулись от страшного шума и треска. Своим опытом они поделились и в соцсетях в местной группе:

«В центре Хаапсалу около 3.20 был слышен сильных грохот, после чего дом вздрогнул и его начало как следует трясти».

«Я испугалась около половины четвертого утра после того, как посуда в секции в большой комнате начала дребезжать».

«Я был в Хаапсалу в 3.20, когда произошло землетрясение. Стоял на кухне и это чувствовалось и было слышно. Казалось, будто рядом кто-то взорвал бомбу».

По данным Института сейсмологии Университета Хельсинки, землетрясение произошло в ночь с субботы на воскресенье в 03.21 по эстонскому времени.

Maavärin Lääne-Eestis.

ФОТО: Helsingi Ülikooli seismoloogiainstituut

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