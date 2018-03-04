На Манхэттене состоятся Дни эстонской культуры

В программе Дней культуры прозвучат женские песни сету, выступление дуэта этнографической музыки Malva & Priks, состоится премьера спектакля "В тени луны", а также состоится показ документального фильма "Those Who Dare" и короткометражного фильма "Lipuheiskamine".

Впервые состоятся дебаты о будущем Эстонии, в которых примут участие четыре приглашенных лектора из разных сфер культуры.