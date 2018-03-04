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На Манхэттене состоятся Дни эстонской культуры

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Манхэттен. Иллюстративное фото.

ФОТО: HO/AFP

В Эстонском доме на Манхеттене в Нью-Йорке с 28 по 31 марта состоятся Дни эстонской культуры.

В программе Дней культуры прозвучат женские песни сету, выступление дуэта этнографической музыки Malva & Priks, состоится премьера спектакля "В тени луны", а также состоится показ документального фильма "Those Who Dare" и короткометражного фильма "Lipuheiskamine".

Впервые состоятся дебаты о будущем Эстонии, в которых примут участие четыре приглашенных лектора из разных сфер культуры.

В сотрудничестве с генконсульством Эстонии в Нью-Йорке на открытии недели будет дан прием по случаю столетия ЭР.

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