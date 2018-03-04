На Манхэттене состоятся Дни эстонской культуры
4 марта 2018 г., 16:32
В Эстонском доме на Манхеттене в Нью-Йорке с 28 по 31 марта состоятся Дни эстонской культуры.
В программе Дней культуры прозвучат женские песни сету, выступление дуэта этнографической музыки Malva & Priks, состоится премьера спектакля "В тени луны", а также состоится показ документального фильма "Those Who Dare" и короткометражного фильма "Lipuheiskamine".
Впервые состоятся дебаты о будущем Эстонии, в которых примут участие четыре приглашенных лектора из разных сфер культуры.
В сотрудничестве с генконсульством Эстонии в Нью-Йорке на открытии недели будет дан прием по случаю столетия ЭР.