Картина дня: землетрясение в Эстонии, ажиотаж вокруг ледовой трассы и изменения в условиях Telia

В Эстонии произошло землетрясение

Сегодня ночью в Западной Эстонии произошло землетрясение, эпицентр которого был вблизи города Хаапсалу, в деревне Румму. Сейсмическую активность зафиксировал и Института сейсмологии Университета Хельсинки. Читать далее...

Машинист о несчастном случае в Таллинне: это крайне опасное место!

Вчера вечером в Таллинне неподалеку от железнодорожного переезда Веэренни произошел трагический несчастный случай: 29-летняя женщина попала под поезд и погибла. В редакцию Rus.Postimees написал пожелавший остаться анонимным машинист поезда, который отметил, что данный переезд — очень опасное место. Читать далее...

Telia нарушила закон и изменила условия договоров клиентов?

Читая общие условия Telia для клиентов, выясняется, что они были изменены в связи с произошедшей две недели назад реформой защиты личных данных, но об этом клиентов не оповестили, как того требует закон. Читать далее...

Вот это ажиотаж! Новая ледовая трасса привлекла тысячи водителей

Открывшаяся в четверг ледовая трасса Рохукюла-Свибю привлекла огромное количество посетителей острова Вормси, образовались километровые очереди из машин. Читать далее...

У мобильных операторов в Эстонии сократились расходы: повлияет ли это на счета клиентов?

Эстонский фонд развития широкополосного интернета (ELASA) за последний год в несколько раз снизил мобильным операторам арендную плату за сеть скоростного интернета EstWin. Уменьшит ли это счета клиентов? Читать далее...

На Москву обрушился мощнейший снегопад

Снегопад, обрушившийся на Москву 4 марта, продлится почти сутки и может стать самым мощным для этого дня за последние 68 лет. Читать далее...

Видео: над Уралом пролетел огненный шар

Особо яркий болид, пролетевший ночью 3 марта над Уралом, попал на запись видеорегистратора в машине екатеринбуржца. Читать далее...

Тревогу били уже два года назад: попавшую под поезд женщину можно было спасти

Вчера вечером в Таллинне неподалеку от железнодорожного переезда Веэренни произошел трагический несчастный случай: 29-летняя женщина попала под поезд и погибла. Оказывается, работающий неподалеку от места трагедии руководитель по техническими услугами SynLab OÜ Пеэтер Силлакиви предостерегал об опасном переходе уже несколько лет назад. Читайте далее...

В МВД Украины объяснили, почему задержанные во время столкновений стояли на коленях

Представитель МВД Украины Артем Шевченко считает, что непродолжительное пребывание задержанных митингующих на коленях во время штурма палаточного городка под Верховной радой в субботу не было унижением. Читайте далее...

Госсуд может сократить срок убившему подростка ударом кулака

На этой неделе коллегия Государственного суда по уголовным делам рассмотрела кассационную жалобу защитника Мати Кеэма (56), который летом прошлого года был признан виновным в убийстве 16-летнего подростка и приговорен к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы. Читайте далее...

Галерея: пожар сделал дом непригодным для жизни