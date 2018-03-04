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  • Галерея: спасателям пришлось несколько раз ездить в один и тот же дом

Галерея: спасателям пришлось несколько раз ездить в один и тот же дом

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В воскресенье в 12.30 спасатели выехали на вызов в квартирный дом, находящийся в Валга на улице Кёйе, передает Lõuna-Eesti Postimees.

"Здесь нужен трубочист", - сказал руководитель валгаской спасательной команды Марко Пихлак, выходя из дома около двадцати минут спустя. "Между трубой и дымоходом пошел дым, это уже второй раз за последние несколько дней, когда нам нужно было сюда ехать", - сказал он.

Спасатели освободили печь от дров и запретили топить до тех пор, пока не придёт трубочист и не прочистит ее.

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