Бывший глава Skype отозван из совета EAS

Паананен отозван из совета EAS на основании собственного заявления. В совет EAS он был включен в апреле 2017 года.

EAS оказывает содействие осуществлению предпринимательской и региональной политики в Эстонии и является одной из крупнейших организаций в системе государственной поддержки предпринимательства, предоставляя финансовую помощь, консультирование, возможности сотрудничества и обучение предпринимателям, научным учреждениям, общественному и третьему сектору.