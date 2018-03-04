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Бывший глава Skype отозван из совета EAS

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Бывший руководитель эстонского подразделения фирмы Skype Тийт Паананен.

ФОТО: Toomas Huik

Бывший руководитель эстонского подразделения фирмы Skype, ныне директор по качеству предприятия Pipedrive Тийт Паананен отозван из совета Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS), передает Rus.Err.

Соответствующий приказ на этой неделе подписала министр предпринимательства Урве Пало.

Паананен отозван из совета EAS на основании собственного заявления. В совет EAS он был включен в апреле 2017 года.

EAS оказывает содействие осуществлению предпринимательской и региональной  политики в Эстонии и является одной из крупнейших организаций в системе государственной поддержки предпринимательства, предоставляя финансовую помощь, консультирование, возможности сотрудничества и обучение предпринимателям, научным учреждениям, общественному и третьему сектору.

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