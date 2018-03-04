Видео: полуголая активистка пыталась помешать Берлускони проголосовать
4 марта 2018 г., 18:03
Полуголая активистка движения Femen пыталась помешать экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони проголосовать на участке в Милане, сообщает Newsru.com со ссылкой на Corriere della Sera.
Когда Берлускони зашел в помещение, голая выше пояса девушка забралась с криками "Берлускони, твое время истекло!" на стол избирательной комиссии и попыталась помешать проголосовать политику.
81-летний политик улыбнулся, а девушку задержали. После этого политик проголосовал.