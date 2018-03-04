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Видео: полуголая активистка пыталась помешать Берлускони проголосовать

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Сильвио Берлускони.

ФОТО: Francesco Fotia/AGF/SIPA/Francesco Fotia/AGF/SIPA

Полуголая активистка движения Femen пыталась помешать экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони проголосовать на участке в Милане, сообщает Newsru.com со ссылкой на Corriere della Sera. 

Когда Берлускони зашел в помещение, голая выше пояса девушка забралась с криками "Берлускони, твое время истекло!" на стол избирательной комиссии и попыталась помешать проголосовать политику.

81-летний политик улыбнулся, а девушку задержали. После этого политик проголосовал. 

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