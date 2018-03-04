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Путин: обвиненных во вмешательстве в выборы в США россиян не выдадут

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Владимир Путин.

ФОТО: Sputnik/Scanpix

Правительство России никогда не выдаст граждан страны, которых Вашингтон обвиняет в хакерских атаках в период предвыборной кампании в США 2016 года, заявил президент России Владимир Путин в интервью, фрагмент которого опубликовал американский телеканал NBC.

"Я знаю, что они не представляют российское государство, российские власти. Что именно они делали, понятия не имею. Если они и сделали что-то, то пусть американские коллеги предоставят нам материалы, детали и данные, мы их изучим", - сказал Путин, ответ которого был переведен на английский язык.

На вопрос о том, экстрадирует ли их Россия Путин ответил: "Никогда... никогда Россия не экстрадирует своих граждан, также как и США".

16 февраля министерство юстиции США выдвинуло обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы в отношении 13 граждан России. По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований. Среди обвиняемых также бизнесмен Евгений Пригожин, которого в США связывают с агентством.

Этих лиц обвиняют в "сговоре с целью мошенничества против США", а также в "сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств передачи данных и для банковских махинаций", а также "в хищении персональных данных при отягчающих обстоятельствах".

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