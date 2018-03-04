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В МВД Украины объяснили, почему задержанные во время столкновений стояли на коленях

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Столкновения в Киеве.

ФОТО: Scanpix

Представитель МВД Украины Артем Шевченко считает, что непродолжительное пребывание задержанных митингующих на коленях во время штурма палаточного городка под Верховной радой в субботу не было унижением.

"По поводу воплей о якобы унижении задержанных. Непродолжительное пребывание задержанного на коленях перед посадкой в транспорт это никакое не унижение, а общеупотребительная полицейскими разных стран тактика обеспечения личной безопасности сотрудника путем приведения задержанного в подконтрольное положение, исключающее возможность внезапного нападения на него", - написал он на своей странице в Фейсбуке в воскресенье утром.

По его мнению, именно такой способ контроля, вместо того, чтобы держать задержанных в положении лежа лицом вниз, избрали правоохранители. "При этом вчера утром под ВР уже задержанным, которые сидели на корточках или стояли на коленях, позволяли общаться, курить и не били", - добавил Шевченко.

По его убеждению, степень жесткости действий полиции не была чрезмерной, учитывая "опыт постоянных столкновений спровоцированных митингующими, их настроенность на агрессию, оперативную информацию о возможном наличии оружия (которая подтвердилась в ходе обысков) и наконец, трагический опыт 31 августа 2015, когда под ВР граната унесла жизни 4 гвардейцев" .

В свою очередь депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что будет инициировать проведение специального расследования этих фактов в рамках парламентского контроля. "Это в каких инструкциях прописано - ставить задержанных на колени и позировать на камеры, держа людей за шиворот как скот?!... Буду инициировать проведение специального расследования этих фактов в рамках парламентского контроля. Реформы делаются не для чиновников, не для политиков и не на пару месяцев. Мы меняем систему для людей, за деньги общества и на многие годы", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 3 марта в палаточном городке под Радой в Киеве произошли столкновения между митингующими, в основном сторонниками Михаила Саакашвили, и правоохранителями. Полиция очистила палаточный городок от протестующих.

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