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Госсуд может сократить срок убившему подростка ударом кулака

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Кулак. Иллюстративное фото.

ФОТО: Raigo Pajula

На этой неделе коллегия Государственного суда по уголовным делам рассмотрела кассационную жалобу защитника Мати Кеэма (56), который летом прошлого года был признан виновным в убийстве 16-летнего подростка и приговорен к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы, передает Rus.Err.

Как подтвердили корреспонденту портала rus.err.ee в Госсуде, жалоба была рассмотрена в рамках письменного производства. Решение по ней будет вынесено 2 апреля.

Ранее апелляционную жалобу адвоката Кеэма отклонил Тартуский окружной суд. Защитник ходатайствует о том, чтобы поступок Кеэма был квалифицирован как физическое насилие, что означает и более мягкое наказание.

Мати Кеэма убил 16-летнего подростка, один раз ударив его кулаком в лицо. Подробнее о происшедшем можно прочитать здесь.

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