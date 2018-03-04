Госсуд может сократить срок убившему подростка ударом кулака

Как подтвердили корреспонденту портала rus.err.ee в Госсуде, жалоба была рассмотрена в рамках письменного производства. Решение по ней будет вынесено 2 апреля.

Ранее апелляционную жалобу адвоката Кеэма отклонил Тартуский окружной суд. Защитник ходатайствует о том, чтобы поступок Кеэма был квалифицирован как физическое насилие, что означает и более мягкое наказание.