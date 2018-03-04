Госсуд может сократить срок убившему подростка ударом кулака

На этой неделе коллегия Государственного суда по уголовным делам рассмотрела кассационную жалобу защитника Мати Кеэма (56), который летом прошлого года был признан виновным в убийстве 16-летнего подростка и приговорен к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы, передает Rus.Err.
Как подтвердили корреспонденту портала rus.err.ee в Госсуде, жалоба была рассмотрена в рамках письменного производства. Решение по ней будет вынесено 2 апреля.
Ранее апелляционную жалобу адвоката Кеэма отклонил Тартуский окружной суд. Защитник ходатайствует о том, чтобы поступок Кеэма был квалифицирован как физическое насилие, что означает и более мягкое наказание.
Мати Кеэма убил 16-летнего подростка, один раз ударив его кулаком в лицо. Подробнее о происшедшем можно прочитать здесь.