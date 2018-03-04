Студенты: бесплатное образование себя не изжило

"Мы видим, что в системе образования есть недостатки, но если сейчас мы разрушим возможность получать высшее образование бесплатно, то потеряем очень много студентов. Они просто уедут заграницу, ведь во многих европейских и скандинавских странах в вузах можно учиться бесплатно", - заявила в воскресенье, 4 марта, в интервью "Актуальной камере" председатель Эстонского союза студенческих самоуправлений Бритт Ярвет.