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Студенты: бесплатное образование себя не изжило

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Учеба. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Хотя Эстонский союз студенческих самоуправлений считает нынешнюю систему высшего образования несовершенной, по  мнению студентов, все же сейчас не стоит отказываться от бесплатного обучения, передает Rus.Err.

"Мы видим, что в системе образования есть недостатки, но если сейчас мы  разрушим возможность получать высшее образование бесплатно, то потеряем очень много студентов. Они просто уедут заграницу, ведь во многих европейских и скандинавских странах в вузах можно учиться бесплатно", - заявила в воскресенье, 4 марта, в интервью "Актуальной камере" председатель Эстонского союза студенческих самоуправлений Бритт Ярвет.

В отличие от студентов, исполняющий обязанности ректора Тартуского университета Тыну Лехтсаар считает, что сейчас изменения в системе высшего образования необходимы.

По его словам, произошло очень много реформ в финансировании вузов и теперь высшие учебные заведения должны искать новые решения. 

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