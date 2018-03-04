Студенты: бесплатное образование себя не изжило

Хотя Эстонский союз студенческих самоуправлений считает нынешнюю систему высшего образования несовершенной, по мнению студентов, все же сейчас не стоит отказываться от бесплатного обучения, передает Rus.Err.
"Мы видим, что в системе образования есть недостатки, но если сейчас мы разрушим возможность получать высшее образование бесплатно, то потеряем очень много студентов. Они просто уедут заграницу, ведь во многих европейских и скандинавских странах в вузах можно учиться бесплатно", - заявила в воскресенье, 4 марта, в интервью "Актуальной камере" председатель Эстонского союза студенческих самоуправлений Бритт Ярвет.
В отличие от студентов, исполняющий обязанности ректора Тартуского университета Тыну Лехтсаар считает, что сейчас изменения в системе высшего образования необходимы.
По его словам, произошло очень много реформ в финансировании вузов и теперь высшие учебные заведения должны искать новые решения.