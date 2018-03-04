Галерея: пожар сделал дом непригодным для жизни

В Центр тревоги о пожаре на улице Паппъярве сообщили в 19.40. К приезду спасателей чердачный этаж дома с мансардой был охвачен пламенем. Чтобы потушить пожар, спасателям пришлось разобрать каменное покрытие.

Время от времени пламя выбивалось из крыши, однако открытым пламенем дом не горел. Большую часть огня удалось потушить около 20.50. Затем спасатели продолжили поиски очага возгорания и тушение пожара.

Примерно в то же время из дома вынесли испуганную кошку.

Вследствие пожара был уничтожен второй этаж дома, первый этаж - поврежден.

По первоначальным данным, пожар мог начаться из-за топки камина. Подозревается, что огонь вырвался из модульной трубы.