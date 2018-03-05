Сергей Безруков едет в Таллинн со спектаклем!

Режиссер-постановщик: Сергей Безруков

В ролях: С. Безруков, К. Андоленко, А. Соколов, А. Хабаров, С. Куницкий, Д. Иванов, А. Фролов, Д. Карташов, А. Исаенков, А. Веретин, О. Курлов, Е. Доронина, А. Роганова, Н. Качалкина, Н. Смирнова, В. Минина, А. Полозова, А. Чанцев.