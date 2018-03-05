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Сергей Безруков едет в Таллинн со спектаклем!

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Сергей Безруков представит в Таллинне спектакль «Сирано де Бержерак».

ФОТО: Афиша мероприятия.

14 ноября на сцене Nordea Московский Губернский театр представит премьеру спектакля «Сирано де Бержерак» по героической комедии Э. Ростана.

По словам исполнителя главной роли, народного артиста России Сергея Безрукова, история Сирано де Бержерака - это история о великой любви, о чести и отваге, которая никого не оставит равнодушным. Это классический персонаж, вечный герой, воин, в котором живет настоящая любовь к женщине, но безответная, пояснил Безруков.

Также в спектакле участвуют такие восходящие звезды театра и кино, как Карина Андоленко, Антон Хабаров и другие.

Сергей Безруков представит в Таллинне спектакль «Сирано де Бержерак».

ФОТО: Афиша мероприятия.

Как сказал организатор гастролей Даниэль Кяйс, в постановке используются блистательные костюмы, неповторимые аксессуары, мультимедиа, захватывающие массовые и батальные сцены, феерические трюки, а звездный актерский ансамбль гарантирует успех спектаклю, который, безусловно, станет ярким культурным событием в театральной жизни Таллина.

Билеты уже в продаже в Piletilevi.

Режиссер-постановщик: Сергей Безруков

В ролях: С. Безруков, К. Андоленко, А. Соколов, А. Хабаров, С. Куницкий, Д. Иванов, А. Фролов, Д. Карташов, А. Исаенков, А. Веретин, О. Курлов, Е. Доронина, А. Роганова, Н. Качалкина, Н. Смирнова, В. Минина, А. Полозова, А. Чанцев.

Сергей Безруков представит в Таллинне спектакль «Сирано де Бержерак».

ФОТО: Афиша мероприятия.

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