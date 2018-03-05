Прокуратура назвала вероятную причину смерти итальянского футболиста

Смерть футболиста наступила в ночь с субботы на воскресенье, в отеле города Удине, куда "Фиорентина" прибыла на матч 27-го тура Серии А против местного "Удинезе". Тело футболиста было обнаружено в гостиничном номере в воскресенье утром. Руководство итальянского футбола в связи с кончиной 31-летнего Астори отменило все матчи тура.

«Основная версия – игрок умер от остановки сердца по естественным причинам. Странно, что такое могло произойти с профессиональным футболистом, которого постоянно обследовали, но не находили у него никаких видимых проблем.

Внешнее обследование уже было проведено, сейчас мы должны дождаться отчета судмедэксперта. Полиция опросила одноклубников и врача команды. Это может помочь понять, что произошло.

Завтра решим, будет ли необходимо вскрытие. Что поражает – у футболиста проблемы с сердцем точно бы дали о себе знать.