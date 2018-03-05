Прокуратура назвала вероятную причину смерти итальянского футболиста

Прокурор города Удине Антонио Де Николо рассказал Repubblica об обстоятельствах смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори в одной из местных гостиниц.
Смерть футболиста наступила в ночь с субботы на воскресенье, в отеле города Удине, куда "Фиорентина" прибыла на матч 27-го тура Серии А против местного "Удинезе". Тело футболиста было обнаружено в гостиничном номере в воскресенье утром. Руководство итальянского футбола в связи с кончиной 31-летнего Астори отменило все матчи тура.
«Основная версия – игрок умер от остановки сердца по естественным причинам. Странно, что такое могло произойти с профессиональным футболистом, которого постоянно обследовали, но не находили у него никаких видимых проблем.
Внешнее обследование уже было проведено, сейчас мы должны дождаться отчета судмедэксперта. Полиция опросила одноклубников и врача команды. Это может помочь понять, что произошло.
Завтра решим, будет ли необходимо вскрытие. Что поражает – у футболиста проблемы с сердцем точно бы дали о себе знать.
Нужно сделать выводы из этой истории и понять, это внезапная смерть или есть какие-то проблемы, которые нужно было выявить раньше», – сказал Де Николо.