понедельник, 5 марта 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть” Дмитрий Егоров
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Ужасный случай: в обувном магазине США упавшее зеркало убило маленькую девочку

Ужасный случай: в обувном магазине США упавшее зеркало убило маленькую девочку

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Плачущий ребенок. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Scanpix

Вчера в США погибла двухлетняя девочка, на которую упало незакрепленное зеркало.

По словам полицейского Ривердейла Николя Рабэли, девочка была в магазине вместе с родителями. После несчастья скорая помощь доставила ребенка в больницу, но к сожалению, спасти жизнь девочки не удалось.

Предприятие Payless Shoes выразило глубокое соболезнование семье и сообщило, что будет сотрудничать с властями для выяснения причин произошедшего.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ