Ужасный случай: в обувном магазине США упавшее зеркало убило маленькую девочку
5 марта 2018 г., 11:04
Вчера в США погибла двухлетняя девочка, на которую упало незакрепленное зеркало.
По словам полицейского Ривердейла Николя Рабэли, девочка была в магазине вместе с родителями. После несчастья скорая помощь доставила ребенка в больницу, но к сожалению, спасти жизнь девочки не удалось.
Предприятие Payless Shoes выразило глубокое соболезнование семье и сообщило, что будет сотрудничать с властями для выяснения причин произошедшего.