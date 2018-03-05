Китай планирует увеличить военные расходы

Китай в текущем году увеличит расходы на оборону на 8,1 процента в сравнении с 2017 годом. Об этом премьер Госсовета Ли Кэцян заявил в понедельник, 5 марта, выступая в Пекине с докладом на открытии Всекитайского собрания народных представителей.

Военный бюджет КНР составит 1,1 трлн юаней (175 млрд долларов). В прошлом году оборонные расходы выросли на семь процентов, годом ранее темпы роста составили 7,6 процента. До этого с 2011 года траты Пекина на военные нужды ежегодно увеличивались на двузначные показатели. В то же время, по оценкам ряда экспертов, реальные расходы КНР на оборону могут быть выше на 25-50% в сравнении с официальными данными. По объему оборонного бюджета Китай занимает второе место в мире после США.