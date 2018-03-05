СМИ: Apple воскресит линейку MacBook Air

Известный аналитик Мин-Чи Куо рассказал о планах Apple по выпуску нового поколения MacBook Air. По заявлению инсайдера, купертиновская компания представит удешевленную версию 13-дюймового ультрабука. Релиз запланирован на второй квартал 2018 года.
Мин-Чи Куо прогнозирует, что благодаря новинке продажи MacBook вырастут на 10-15% в текущем году. Кроме ноутбука, в утечке упомянуты неанонсированные iPhone, AirPods и другие гаджеты, пишет 4pda.ru.
За последние пару лет линейка MacBook Air практически оставалась без внимания Apple, так как производитель сосредоточился на 12-дюймовом MacBook и MacBook Pro.
Мин-Чи Куо также заявляет, что пользователи проявляют интерес к AirPods, поэтому Apple выпустит обновленную модель беспроводных наушников уже в следующем году, подняв годичный уровень продаж.
Аналитик упомянул и о следующем поколении iPhone. Ожидается, что Apple сфокусируется на младшей 6,1-дюймовой модели. К работе над смартфоном купертиновцы привлекут компании Unimicron, Wistron и Pegatron.
Как прокомментировал Мин-Чи Куо, продажи беспроводного динамика HomePod остаются на среднем уровне. Из-за длительного времени ожидания заказов, клиенты Apple воздерживаются от покупки гаджета.