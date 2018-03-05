понедельник, 5 марта 2018 г.
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СМИ: Apple воскресит линейку MacBook Air

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ФОТО: Reuters / Scanpix

Известный аналитик Мин-Чи Куо рассказал о планах Apple по выпуску нового поколения MacBook Air. По заявлению инсайдера, купертиновская компания представит удешевленную версию 13-дюймового ультрабука. Релиз запланирован на второй квартал 2018 года.

Мин-Чи Куо прогнозирует, что благодаря новинке продажи MacBook вырастут на 10-15% в текущем году. Кроме ноутбука, в утечке упомянуты неанонсированные iPhone, AirPods и другие гаджеты, пишет 4pda.ru.

Apple MacBook Air

За последние пару лет линейка MacBook Air практически оставалась без внимания Apple, так как производитель сосредоточился на 12-дюймовом MacBook и MacBook Pro.

Мин-Чи Куо также заявляет, что пользователи проявляют интерес к AirPods, поэтому Apple выпустит обновленную модель беспроводных наушников уже в следующем году, подняв годичный уровень продаж.

Аналитик упомянул и о следующем поколении iPhone. Ожидается, что Apple сфокусируется на младшей 6,1-дюймовой модели. К работе над смартфоном купертиновцы привлекут компании Unimicron, Wistron и Pegatron. 

Apple iPhone (2018)

Как прокомментировал Мин-Чи Куо, продажи беспроводного динамика HomePod остаются на среднем уровне. Из-за длительного времени ожидания заказов, клиенты Apple воздерживаются от покупки гаджета.

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