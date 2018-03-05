Трагедия за трагедией: в огне погибли два человека

В субботу, 3 марта, в 2.49 в центр тревоги сообщили, что в деревне Ору в волости Козе горит одноэтажный жилой дом. Спасатели нашли в нем тело погибшей 83-летней пожилой женщины, сообщает Пыхьяский спасательный центр.

Спасательные команды из Ассаку, Козе и Кохила потушили пожар в 4.18. Причина пожара будет установлена в ходе расследования. По первоначальным данным, в доме не было дымового датчика, сигнал которого смог бы предотвратить эту трагедию.

Вчера, 4 марта, в 12.11 в центр тревоги поступила информация о пожаре в одноэтажном жилом доме в деревне Кыммасте в волости Ляэне-Харью. О пожаре сообщила проживающая во второй половине дома женщина, которая сказала, что в полыхающей комнате может находиться ее сын. Спасатели убедились на месте происшествия, что, к сожалению, так оно и есть - в ней они обнаружили тело погибшего 48-летнего мужчины.