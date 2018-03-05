Неожиданная находка: в горячих источниках скрывался противораковый вирус

Для исследования вируса ученые применили комбинацию двух методов - криоэлектронной микроскопии и рентгеновской кристаллографии. Исследования показали: вирус обладает уникальной особенностью - он способен мгновенно менять яйцеобразную форму на цилиндрическую, передает MedDaily .

Данная трансформация, по мнению ученых, вероятно, позволяет вирусу эффективно внедряться в различные клетки, копировать свою ДНК и РНК. Выявленная особенность может пригодиться в медицине. Возможно, вирус превратят в переносчик лекарственных средств, "нагружая" его препаратом или необходимой генетической информацией, а затем внедряя в раковые клетки.