Жители Эстонии бросились скупать автомобили. Что происходит?

За первые два месяца года в Эстонии было продано 4354 новых легковых автомобиля, что на 22,6 процента выше, чем за тот же период прошлого года. Самым успешным был сегмент небольших автомобилей среднего класса, доля которого составила 23,4 процента продаж в феврале, сообщил BNS Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей Эстонии (AMTEL).

В феврале по-прежнему популярными были джипы среднего и малого размеров, на их долю пришлись соответственно 21,1 процента и 14,7 процента всего объема продаж. зарегистрированных в январе автомобилей. Было экспортировано 85 легковых автомобилей.

В феврале в Эстонии было продано шесть новых электромобилей и 93 машины с гибридными двигателями. Работающих на газе новых машин в феврале было куплено всего 19 штук.

Самыми популярными марками в феврале были Toyota (277 легковых автомобилей), Škoda (209) и Renault (192). Самыми популярными моделями были Clio (85 проданных машин), Škoda Octavia ja Toyota RAV4 — 74 и 62 автомобиля соответственно.

В феврале выросли также продажи специальных автомобилей — на 9,8 процента до 492 по сравнению с февралем прошлого года. Самыми популярными были марки Citroen (64 проданных автомобиля), Renault (59) и Toyota — 46 машин.