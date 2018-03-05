Сама жизнь требует проведения реформы родительской зарплаты

Руководитель по формированию семейной политики отдела детей и семей Министерства социальных дел Пирьо Турк объяснила, что провести масштабную реформу за раз слишком сложно. Поэтому крупная реформа родительских компенсаций разделена на два законопроекта, а все поправки будут вступать в силу постепенно в течение четырех лет.

Первая крупнейшая поправка вступила в силу 1 марта: те, кто получает родительскую компенсацию, могут теперь зарабатывать параллельно с компенсацией вместо прежних 470 евро 1545 евро, не теряя в сумме компенсации.

Второй законопроект поправок будет отправлен на согласование уже сегодня.

По словам Турк, у реформы нет цели как можно быстрее отправить новоиспеченных родителей на работу, она заключается в том, чтобы предложить большую свободу и поддержать более равное распределение нагрузки по уходу за ребенком между матерью и отцом.

«До сих пор, женщины были в основном теми, кто получал родительскую компенсацию, а потому их карьеры прерывались так надолго. Цель увеличения доли вклада отца – дать и отцам время побыть с ребенком, а также создать условия для возникновения близких отношений», - сказала она.

По словам представителя Министерства социальных дел, опыт других стран показал, что чем больше отцы заботятся о ребенке в первые годы его жизни, тем больше будет их дальнейшее участие в жизни ребенка, в том числе, и в его содержании.

«Это особенно важно, учитывая, что в Эстонии есть почти 11 000 детей, родители которых не платят алименты, - сказала она. – Даже если родители расходятся, важно, чтобы ребенок мог сохранить отношения с обоими родителями».

Со временем возникает все больше семей, где родители не живут вместе. Второй законопроект поправок в системе родительских компенсаций предусматривается подсчет отпуска по уходу за ребенком по дням. Сейчас отпускные дни может использовать только один родитель, а их оплата зависит от количества детей в семье.

«У живущих порознь семей возникает проблема, поскольку есть родители, которые не могут договориться друг с другом, в итоге получается, что один из них использует отпускные дни, а второй уже не может», - объяснила Турк.

По новому порядку для обоих родителей будут предусмотрены по десять дней детского отпуска до тех пор, пока ребенку не исполнится девять лет.

По словам Турк, при разработке реформы велось сотрудничество с работодателями, которые поддерживают изменения потому, что ценных работников все сложнее найти. В феврале в Эстонии родительскую компенсацию получали 16 770 человек, из которых дополнительный доход во время получения этой компенсации зарабатывали всего четыре процента.

«Более широкое желание заключается в том, чтобы все типы семей могли побыть дома с ребенком, и если есть желание, в это же время реализовывать себя в работе».