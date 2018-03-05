Сама жизнь требует проведения реформы родительской зарплаты

Конечно, принятые в конце прошлого года поправки к закону позволяют матерям и отцам работать во время отпуска по уходу за ребенком, однако прервать отпуск можно только по месяцам. Скоро Министерство социальных дел завершит подготовку законопроекта, согласно которому получать родительскую зарплату можно будет по дням, чтобы работать с частичной нагрузкой, пишет Postimees.
Руководитель по формированию семейной политики отдела детей и семей Министерства социальных дел Пирьо Турк объяснила, что провести масштабную реформу за раз слишком сложно. Поэтому крупная реформа родительских компенсаций разделена на два законопроекта, а все поправки будут вступать в силу постепенно в течение четырех лет.
Первая крупнейшая поправка вступила в силу 1 марта: те, кто получает родительскую компенсацию, могут теперь зарабатывать параллельно с компенсацией вместо прежних 470 евро 1545 евро, не теряя в сумме компенсации.
Второй законопроект поправок будет отправлен на согласование уже сегодня.
По словам Турк, у реформы нет цели как можно быстрее отправить новоиспеченных родителей на работу, она заключается в том, чтобы предложить большую свободу и поддержать более равное распределение нагрузки по уходу за ребенком между матерью и отцом.
«До сих пор, женщины были в основном теми, кто получал родительскую компенсацию, а потому их карьеры прерывались так надолго. Цель увеличения доли вклада отца – дать и отцам время побыть с ребенком, а также создать условия для возникновения близких отношений», - сказала она.
По словам представителя Министерства социальных дел, опыт других стран показал, что чем больше отцы заботятся о ребенке в первые годы его жизни, тем больше будет их дальнейшее участие в жизни ребенка, в том числе, и в его содержании.
«Это особенно важно, учитывая, что в Эстонии есть почти 11 000 детей, родители которых не платят алименты, - сказала она. – Даже если родители расходятся, важно, чтобы ребенок мог сохранить отношения с обоими родителями».
Со временем возникает все больше семей, где родители не живут вместе. Второй законопроект поправок в системе родительских компенсаций предусматривается подсчет отпуска по уходу за ребенком по дням. Сейчас отпускные дни может использовать только один родитель, а их оплата зависит от количества детей в семье.
«У живущих порознь семей возникает проблема, поскольку есть родители, которые не могут договориться друг с другом, в итоге получается, что один из них использует отпускные дни, а второй уже не может», - объяснила Турк.
По новому порядку для обоих родителей будут предусмотрены по десять дней детского отпуска до тех пор, пока ребенку не исполнится девять лет.
По словам Турк, при разработке реформы велось сотрудничество с работодателями, которые поддерживают изменения потому, что ценных работников все сложнее найти. В феврале в Эстонии родительскую компенсацию получали 16 770 человек, из которых дополнительный доход во время получения этой компенсации зарабатывали всего четыре процента.
«Более широкое желание заключается в том, чтобы все типы семей могли побыть дома с ребенком, и если есть желание, в это же время реализовывать себя в работе».
Представительские организации работодателей раньше выражали обеспокоенность тем, что уход и возвращение из родительского отпуска, который по сделанным предложениям может стать значительно свободнее, чем было до сих пор, нужно планировать заранее, исходя из интересов работодателя, чтобы можно было учесть движение людей в рабочем процессе. «После обсуждения с работодателями, мы увеличили срок уведомления с 14 дней до 45»,- сказала представитель Министерства социальных дел.
Уже принятые поправки
Обещан больший доход (с 1 марта 2018)
Раньше во время получения родительской компенсации было разрешено получать доход от работы в размере всего 470 евро, чтобы не потерять в сумме компенсации. По данным на январь, около 700 родителей из-за своих зарплат теряли в суммах родительских компенсаций. С 1 марта разрешено зарабатывать до половины предельной ставки родительской компенсации, в этом году она составляет сумму в 1545 евро в месяц. Таким образом, родитель может получать, например, 600 евро в виде компенсации, и зарабатывать дополнительно еще 1545 евро. В случае большей суммы, размер компенсации будет постепенно сокращаться.
Пособие на близнецов (с 1 марта 2018 года)
С 1 марта начнут выплачивать пособие при рождении тройни и больше в размере 1000 евро для одного родителя. Ее станут платить до того момента, когда детям исполнится 18 месяцев. До сих пор такого пособия не было, но о его необходимости заявила сама жизнь: в прошлом году в нескольких семьях родились тройни, а с разницей в полгода в Эстонии на свет появилась и четверня.
Изменится система начисления компенсации (с 1 сентября 2019 года)
Анализ Налогово-таможенного департамент показал, что есть люди, которые, узнав о беременности, для получения большей родительской компенсации начинают показывать более высокие доходы. Поэтому в будущем году изменится способ расчета родительской компенсации. Сейчас размер родительской компенсации зависит от средней зарплаты, полученной в течение прошлого года. Согласно новому порядку, в расчет не будут приниматься девять календарных месяцев до рождения ребенка, то есть доход, полученный во время беременности, а расчет компенсации будет вестись на основании среднего дохода в течение 12 месяцев, предшествовавших беременности.
Плата по уходу за ребенком исчезнет (1 сентября 2019 года)
Сейчас после окончания выплаты родительской компенсации, за каждого ребенка до трех лет платят 38,36 евро в месяц, а за каждого ребенка в возрасте от трех до восьми лет – 19,18 евро в месяц. Эти выплаты прекратятся.
Дополнительные дни для отца (с 1 июля 2020 года)
Специальный отцовский отпуск увеличивается с 10 рабочих дней до 30. Отец может использовать дополнительно родительскую компенсацию, начиная с 30 дней до предполагаемого рождения ребенка и до его достижения трехлетнего возраста. Делается ли это вместе с матерью, отдельно, или, комбинируя, - решать самой семье.
Выплату родительской компенсации можно остановить (с 1 июля 2020 года)
С 2020 года получение родительской компенсации можно будет останавливать помесячно для выхода на работу, а позже возобновлять. Таким образом, получение родительской компенсации можно будет растянуть до трехлетия ребенка.
Планирующиеся изменения (могут вступить в силу 1 апреля 2022 года) – второй законопроект
Одна система
Вместо отпуска по беременности и рождению, а также компенсации по родам может появиться единая система родительского отпуска и компенсации. За одного ребенка будут оплачиваться 605 дней, если мать работала до рождения ребенка, и если отец использует свое право на 30-дневный отпуск. 30-дневная родительская компенсация предназначена только для отца, который может взять этот отпуск в любое подходящее ему время. 30 дней до и после рождения ребенка предназначены для матерей, при этом мать может находиться в родительском отпуске и за 70 дней до предполагаемого рождения ребенка. Оставшийся период родительской компенсации можно разделить между матерью и отцом.
Возможность работать с частичной занятостью
Должна появиться возможность остановить выплату родительской компенсации и продолжить ее выплату помесячно до достижения ребенком трехлетнего возраста. Например, оба родителя могут работать с частичной занятостью и получать родительскую компенсацию за 15 дней в месяц. Об отправке в родительский отпуск и о возвращении из него работодателя нужно предупредить за 45 дней.
Два месяца можно будет отдыхать вместе
У родителей появится возможность в течение двух месяцев находиться в родительском отпуске и получать родительскую компенсацию – время выплаты компенсации сокращается соответственно тому времени, которое родители вместе находились в отпуске.
Новые исключения
Сейчас не делается исключений для родителей детей, родившихся раньше срока, а также при рождении тройни и больше, но, согласно новому порядку, родители таких детей будут получать дополнительные дни отпуска. Они тоже смогут отдыхать вдвоем два месяца (60 дней), но период выплаты компенсации сократиться только в исчислении на одного родителя (30 дней).
На практике компенсацию по родам и сейчас не требуют вернуть у тех матерей, ребенок которых умер во время родов или во время отпуска по беременности или рождению. В то же время, матерям, у которых нет права на компенсацию по родам, не платят и родительскую компенсацию, если ребенок умер во время родов. Но новому порядку, обоим родителям, чей ребенок умер во время родов или в течение 30 дней после рождения, в течение месяца будут платить родительскую компенсацию для восстановления.
Детский отпуск изменится
Сейчас у родителей детей младше 14 лет есть право на дни детского отпуска в зависимости возраста и количества детей. Например, родитель ребенка младше трех лет или родитель, у которого есть трое детей в возрасте младше 14 лет, может получить в год дополнительные шесть дней отпуска. Дневная плата рассчитывается из минимальной ставки оплаты труда, и в этом году за каждый день дополнительного отпуска будут платить 23,62 евро. Согласно новому порядку, для обоих родителей предусмотрены по 10 дней дополнительного детского отпуска, то есть на каждого ребенка у родителей есть 20 дней отпуска. Правда, не на каждый год, а лишь до тех пор, пока ребенку не исполнится девять лет. Размер компенсации родительского отпуска составляет половину средней заработной платы родителя, но не меньше, чем минимальная оплата труда.
Для усыновителя
Сейчас отпуск при усыновлении определяется как временная нетрудоспособность, в течение которого полностью сохраняется зарплата, которую выплачивает Больничная касса. Работать нельзя, а отдыхать можно 70 дней, если усыновлен был ребенок младше 10 лет. Согласно новому порядку, отпуск по усыновлению смогут получать все усыновители, или родители из опорной семьи. Компенсацию будет платить Департамент социального страхования, а принципы будут такими же, как у родительского отпуска и компенсации: можно использовать частями, менять получателя, при необходимости работать с частичной нагрузкой и так далее.