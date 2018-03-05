Жители Кохтла-Нымме опасаются уничтожения храма культуры

До объединения Кохтла-Ныммеское волостное управление успело взять на реновацию фасада местного народного дома 200000 евро займа, еще 80000 евро получили из программы поддержки региональных инвестиций. Однако после выборов и объединения трех волостей новые волостные власти положили проект реновации под сукно, и в Кохтла-Нымме уже давно циркулируют пугающие слухи, что занятия, которые сейчас проходят в народном доме, переведут в другое место, а построенное в 1952 году здание планируют снести.

Старейшина Тойлаской волости Эве Эаст говорила «Северному побережью» еще несколько недель назад и подтвердила это теперь, что волость пока ничего не может сказать относительно будущего народного дома. «Мы занимаемся этим вопросом. Анализируем разные варианты», - сообщила Эаст, добавив, что сказать что-либо о конкретных решениях пока нельзя.

Она отметила, что на реализацию плана приведения в порядок фасада народного дома взяли слишком большой заем, и пообещала, что в ближайшие дни они представят планы относительно будущего народного дома.

Одна из немногих представителей Кохтла-Нымме, прошедших в собрание новой волости Тойла, — Руть Керов, которая баллотировалась по списку выигравшего выборы избирательного союза Ühtne Vald. Но и она жалуется на недостаток информации. «Конечно, я беспокоюсь о народном доме и спрашивала о планах в волостном собрании. Но ответов нет - постоянно говорят, мол, обсуждаем и смотрим», - сказала она, добавив, что именно недостаток информации порождает всевозможные слухи, вплоть до того, что народный дом планируют сносить.

Тревога и неизвестность подтолкнули местных активистов к действиям: 24 марта под вывеской празднования 65-й годовщины Кохтла-Ныммеского народного дома организуют благотворительный вечер, «чтобы поддержать сохранение народного дома». С этой целью открыт и расчетный счет, куда можно перечислять пожертвования в поддержку народного дома.

Одна из организаторов мероприятия, проживающая в Кохтла-Нымме руководитель в сфере народной культуры с большим стажем Эрика Кылло сказала, что они и не хотят чего-то большего, чем выполнение в народном доме необходимого ремонта фасада и латания крыши, которая в нескольких местах протекает. «Как же раньше маленькая волость Кохтла-Нымме была способна содержать шахтный музей и народный дом, а новая большая волость теперь вдруг больше не способна?»

Она сравнила возможные намерения волостных властей отказаться от народного дома с разрушением культуры.

По словам Кылло, из волостной управы местным жителям намекали, что Кохтла-Нымме - не настолько достойное место, чтобы в него вкладывать. «Все это так некрасиво и неприятно», - отметила она.

Говоря о предстоящем благотворительном мероприятии, Кылло отметила, что планируется устроить вечер, на котором люди смогли бы обсудить ситуацию и высказать свое мнение.

Живущая в Кохтла-Нымме известный преподаватель народных танцев Урве Кильк тоже беспокоится о местном храме культуры и даже отправила в волостную управу письмо, желая узнать, какая судьба ждет Кохтла-Ныммеский народный дом. В ответе сказано, что обзор использования народного дома составлен, однако решения о дальнейших шагах нет. «Сказали, что когда решение примут, то сообщат об этом общине и обсудят с общиной», - сказала Кильк.

Она тоже отметила, что местные жители находятся в полном неведении и ходят всевозможные слухи.

«Мы хотим, чтобы этот дом сохранился. Да и состояние его не настолько плохое, ничего упасть не должно - его ведь ремонтировали», - сказала она.

По словам Урве Кильк, этот дом важен для общины. «Если бы не было этого дома, то здесь не было бы ни национальной культуры, ничего. Здесь местные жители могут собраться вместе, и это укрепляет общину», - подтвердила она.