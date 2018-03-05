понедельник, 5 марта 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть” Дмитрий Егоров
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • Туристический сектор Нарвы вышел из кризиса: россияне возвращаются в поиске новых развлечений

Туристический сектор Нарвы вышел из кризиса: россияне возвращаются в поиске новых развлечений

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Maksim Toome

Однако существующих мест размещения может оказаться совершенно недостаточно в случае повышенного интереса к Нарве, сообщает Viru Propsekt.

В этом году Нарву посетило на 35 % больше туристов из России, чем в прошлом году (всего 8 822 человека), - рассказала журналистам на традиционном инфочасе  в горуправе Ольга Черёмушкина, старший специалист по вопросам туризма Департамента развития и экономики.

Объектами, традиционно пользующимися интересом у туристов, в нашем городе выступают Нарвский замок, бастион Виктория, променад.

Если Нарва получит титул Культурной столицы Европы, то, вероятно, возникнет проблема с размещением. 

"Наших мест размещения, конечно, не хватит. Возможно, вопрос можно решить размещением гостей на частных квартирах, как это делается в Пярну во время крупного музыкального фестиваля", - заметила Черёмушкина.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ