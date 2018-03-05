Туристический сектор Нарвы вышел из кризиса: россияне возвращаются в поиске новых развлечений

Однако существующих мест размещения может оказаться совершенно недостаточно в случае повышенного интереса к Нарве, сообщает Viru Propsekt.
В этом году Нарву посетило на 35 % больше туристов из России, чем в прошлом году (всего 8 822 человека), - рассказала журналистам на традиционном инфочасе в горуправе Ольга Черёмушкина, старший специалист по вопросам туризма Департамента развития и экономики.
Объектами, традиционно пользующимися интересом у туристов, в нашем городе выступают Нарвский замок, бастион Виктория, променад.
Если Нарва получит титул Культурной столицы Европы, то, вероятно, возникнет проблема с размещением.
"Наших мест размещения, конечно, не хватит. Возможно, вопрос можно решить размещением гостей на частных квартирах, как это делается в Пярну во время крупного музыкального фестиваля", - заметила Черёмушкина.