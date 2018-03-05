Туристический сектор Нарвы вышел из кризиса: россияне возвращаются в поиске новых развлечений

В этом году Нарву посетило на 35 % больше туристов из России, чем в прошлом году (всего 8 822 человека), - рассказала журналистам на традиционном инфочасе в горуправе Ольга Черёмушкина, старший специалист по вопросам туризма Департамента развития и экономики.