Чудо природы: сестры-двойняшки из Тарту родили в один день

О сильной связи двойняшек говорят много, но одновременно забеременеть и родить в один и тот же день – это высший пилотаж. Никто не верит, что это не какой-то фокус.

Никакого фокуса

Сестры признались, что даже их спутники жизни заподозрили, что они как-то сговорились между собой и одновременно подбили своих мужчин на то, чтобы зачать ребенка. “Ничего подобного, - утверждают Кейди и Кайди. – Да, все так думают. Но на самом деле, это большое совпадение».

Кайди сообщила Кейди о том, что ждет ребенка, на Иванов день. Кейди от души обрадовалась, задумалась и сказала, что, на самом деле, и она кое-что подозревает…

Сестра отправила ее покупать тест на беременность, и тут-то и выяснилось: ребенка ждут обе!

Кайди считает, что, если кого-то и “винить” в том, что дети появились на свет в один и тот же день, то их мать. Она и раньше говорила такое, что потом сбывалось. Вот и в этот раз она шутила, что дочки должны родить в один день, поскольку она очень занята на работе… Но никто не думал, что это пожелание сбудется.

Начало положила Кейди, уже 27 февраля было ясно, что ребенок собирается родиться. Не спеша, как это обычно бывает при первых родах. Кайди не ощущала никаких симптомов, предвещающих роды. Она пришла поддержать Кейди в роддоме и целый день составляла ей компанию, приносила еду. А потом Кейди попросила, чтобы сестра выгуляла ее собаку.

То ли в результате прогулки с собакой, то ли в результате чего-то еще ребенок Кейди тоже дал о себе знать: время пришло! Ребенок Кейди родился в полвторого ночи, Кайди родила своего днем в половине первого. Обе родили мальчиков весом около четырех килограммов. И обеим помогла родить акушерка Хяли Вийлукас, потому что так захотели сестры.

Для Кайди это были не первые роды, у нее уже есть трехлетний сынишка Густав, которого, кстати, принимала та же акушерка.

Хяли Вийлукас по своему опыту знает, что так бывает, когда сестры одновременно вынашивают детей, но чтобы они еще и рожали в один день - таких совпадений она еще не встречала.

У самой Хяли Вийлукас тоже день рождения в один день с сестрой, хотя они и не двойняшки. Но и они более-менее одновременно забеременели и родили примерно с разницей в три недели. “Это очень сблизило наших детей, и я представляю, как здорово этим мальчишкам будет расти вместе”, - сказала она.

Подруги и конкурентки

Кейди старше своей сестры Кайди на семь минут, в апреле обеим исполнится по 25 лет.

Обе занимались бальными танцами, в детстве носили одинаковую одежду и обе всегда следили за тем, чтобы одна сестра не была одета красивее, чем другая.

Когда обе достигли подросткового возраста, они сделали разные прически, выбрали разные гимназии. Со своими мужьями они тоже познакомились при различных обстоятельствах и “младшая” сестра Кайди первая стала мамой. Но когда Кайди была нужна няня, Кейди всегда была рядом.