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"Икар" - фильм о допинге и путинской коррупции"

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Режиссер "Икара" Брайан Фогель

ФОТО: Chris Pizzello/AP

Лучший документальный фильм года, получивший премию "Оскар", "Икар", удостоился широких отзывов о награде не только от деятелей российской оппозиции, но и снова поднял проблему взаимоотношений МОК и России, которые складывались очень непросто, хотя в середине прошлой недели МОК снова предоставил права постоянного членства Олимпийскому комитету России.

«Икар» хорош, но не только тривиальной историей о спорте или допинге, но и демонстрацией культуры коррупции и безнаказанности, которую Путин развил во всех сферах жизни России. Рыба гниет с головы», – написал чемпион мира по шахматам, деятель российской оппозиции, Гарри Каспаров в своем Твиттере.

Создатель одного из самых первых фильмов про российский допинг, Хайо Зеппельт, назвал победу "Икара" прежде всего пощечиной руководству МОК, который, по мнению Зеппельта, флиртует с Россией и не желает отстранять ее от Олимпиад: «Неоспоримые факты существования российской государственной системы допинга признаны на самом высоком уровне. «Икар» получил самую престижную награду в мире кино. Это еще одна мощная пощечина по лицу бессильного МОК и его слабого руководства, которое позорно распорядилось беспрецедентными доказательствами», – написал Зеппельт.

Режиссер "Икара", Брайан Фогель призвал Томаса Баха уйти в отставку, назвав председателя МОК жуликом: «Все просто, Томас Бах должен уйти в отставку. Он – жулик. То, что он показывает всему миру и спортсменам, верящим в олимпийские идеалы, говорит о том, что нельзя доверять их правилам. Потому что вы можете подтвердить мошенничество, которое длилось десятилетиями, а потом дать всем пощечину и допустить 160 этих спортсменов до Олимпиады-2018. Двое из них пойманы на допинге. Что за обман. Какая коррумпированная организация. Ему должно быть стыдно», – сказал Фогель Deadline.

В российских политэлитах решение наградить "Икар" "Оскаром" назвали абсолютно политическим: "Победа "Икара" в номинации лучший документальный фильм премии "Оскар" подтверждает нашу теорию о том, что допинговый скандал вокруг России – это срежиссированный сериал, что это американское шоу. Тогда, я считаю, нам и не надо обращать внимание на господина Родченкова и относиться к нему так же, как к актерам, исполняющим главные роли в голливудских блокбастерах, таких как, допустим, "Звездные войны" или "Миссия невыполнима", – сказал Свищев. – Родченков – лицедей, которому, как и Тому Крузу или Брюсу Уиллису, платят гонорар за сыгранную роль. Он просто отрабатывает деньги. Призываю ВАДА и МОК относиться к Родченкову так же, как к американскому актеру, играющему свою роль. Причем рекомендую спортивным функционерам действительно учесть этот момент, поскольку спорт ни в коем случае не должен превращаться в шоу с вручением "Оскаров".

Олимпиада закончилась, и вручение "Оскара" фильму "Икар" – попытка подогреть угасающий интерес к теме допинга и к личности самого Родченкова. Это лишь дополнительный информационный повод, чтобы оставить живой тему допингового скандала вокруг России. Безусловно, этот фильм не имеет никакого отношения к кинематографическому искусству, а является лишь инструментом американской пропаганды, направленной против России", - сказал президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев в интервью "Спорт-Экспрессу"

"Весьма сложно назвать фильм "Икар" документальным. Он основан на показаниях беглого обвиняемого в совершении серьезных преступлений профессора Григория Родченкова, похоже, еще и психически нездорового. Однако не удивительно, что американские кинокритики и зрители попали под влияние сюжета, после столь длительного нагнетания допингового скандала в западных СМИ. Победа в номинации премии Оскар фильма "Икар" имеет под собой исключительно политическую подоплеку" - заявил председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Саму премию режиссер картины Брайан Фогель посвятил тому, без кого не случилось бы ни злоупотреблений допингом, ни громких разоблачений - информатору ВАДА Григорию Родченкову: " Мы посвящаем эту награду доктору Григорию Родченкову, – приводит Variety слова Фогеля. – Безвестному информатору, который сейчас подвергается большой опасности. Мы надеемся, фильм "Икар" станет звонком о том, что происходит в России. Но также это кино о том, как важно говорить правду. Сейчас это важнее, чем когда-либо."

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