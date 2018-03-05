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  • Читатель: почему банк собирает обо мне полную информацию? За отказ заполнить анкету грозят расторжением договора!

Читатель: почему банк собирает обо мне полную информацию? За отказ заполнить анкету грозят расторжением договора!

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ФОТО: скриншот с сайта Tf Bank

В редакцию портала Rus.Postimees обратился Валерий, у которого возникли вопросы в связи с требованием банка заполнить анкету.

«Здравствуйте! У меня возник такой вопрос. TF Bank с помощью специальной анкеты собирает полную информацию о клиентах. На каком основании они это делают? Законно ли это? А если я не заполню анкету, со мной грозят разорвать договор. В этом случае я буду обязан досрочно вернуть взятую в кредит сумму», - сообщил читатель.

На вопрос читателя ответила менеджер по маркетингу TF Bank Биргит Йыгева:

TF Bank действительно отправил всем своим клиентам такую анкету.

Согласно Закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, банки Европейского союза обязаны проверять своих клиентов, а также вести надзор над денежными сделками. Поскольку проблема отмывания денег не теряет своей актуальности, TF Bank относится к требованиям закона очень серьезно. Как и прочие банки Европы, мы должны убедиться, что все требования закона соблюдены.

Согласно Закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, мы имеем право расторгнуть договор с клиентом, если собранные о нем данные вызывают подозрения. Если клиент отказывается от ответа на простые вопросы, это рассматривается как повышенный риск. В этом случае банк может расторгнуть договор. Каждый случай рассматривается индивидуально.

Банки по-разному собирают информацию о финансовом поведении клиентов. Занимающийся в основном выдачей малых кредитов TF Bank для сбора дополнительных данных о своих клиентах использует опросники. Информация собирается в зашифрованном виде. Наша деятельность согласована с Финансовой инспекцией. О необходимости заполнить опросник мы сообщаем клиентам по телефону, электронной почте или СМС. Если у клиента есть веская причина, по которой он не смог обновить личные данные, то мы всячески стараемся сохранить договорные отношения. Нам искренне жаль, если какой-то клиент рассматривает заполнение опросника как личное оскорбление. В случае с опросником мы лишь руководствуемся требованием законов.

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