В Сеть попали фотографии универсала Kia Ceed нового поколения

Никакой дополнительной информации о модели, в том числе о ее габаритах или размере багажного отсека, пока нет. Премьера универсала Ceed состоится на автосалоне в Женеве, который откроется 6 марта. Там же пройдет первый публичный показ одноименного хэтчбека, пишет motor.ru.