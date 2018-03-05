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В Сеть попали фотографии универсала Kia Ceed нового поколения

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ФОТО: KIM HONG-JI/REUTERS

В Сеть попали первые официальные фотографии, на которых показан универсал Kia Ceed нового поколения. Снимки на форуме World Scoop опубликовал пользователь с ником foxx13.

Никакой дополнительной информации о модели, в том числе о ее габаритах или размере багажного отсека, пока нет. Премьера универсала Ceed состоится на автосалоне в Женеве, который откроется 6 марта. Там же пройдет первый публичный показ одноименного хэтчбека, пишет motor.ru.

Kia Ceed нового поколения представили в середине февраля. Модель построили на новой платформе K2, которая прочнее и легче шасси J4, использовавшегося ранее. Моторная гамма хэтчбека включает в себя три бензиновых двигателя мощностью 100, 120 и 140 лошадиных сил, а также пару дизелей, развивающих 115 и 136 сил.

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