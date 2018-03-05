В Тарту молодой человек угрожал полицейским пистолетом

Об этом сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры, отметив, что в воскресенье полиция получила вызов в одну из квартир на улице Тяхтвере, где вспыхнула ссора между 22-летним собственником жилья и его приятелем. Прибывшим по вызову полицейским молодой человек, находившийся в нетрезвом состоянии, стал угрожать пневматическим оружием.