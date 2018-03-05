понедельник, 5 марта 2018 г.
"Мы в Европейском союзе, а люди получают зарплату, как в Советском" Готовый бастовать шахтер
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

В Тарту молодой человек угрожал полицейским пистолетом

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Полиция. Фото иллюстративное

ФОТО: Martin Ilustrumm.

В Тарту в конце прошлой недели полиция возбудила уголовное расследование в отношении мужчины, угрожавшего сотрудникам полиции пневматическим оружием.

Об этом сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры, отметив, что в воскресенье полиция получила вызов в одну из квартир на улице Тяхтвере, где вспыхнула ссора между 22-летним собственником жилья и его приятелем. Прибывшим по вызову полицейским молодой человек, находившийся в нетрезвом состоянии, стал угрожать пневматическим оружием.

Сотрудники полиции задержали агрессивно настроенного человека и вместе с оружием доставили его в участок для выяснения обстоятельств.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ